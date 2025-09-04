Ecco il campionato dei derby senza tregua

Anche la Seconda categoria ha il suo calendario. La prima giornata si giocherà il 21 settembre (gli anticipi sabato 20 settembre) e l’ultima il 10 maggio 2026. Nel girone A sono inserite 16 squadre prevalentemente dell’entroterra. Giocano di sabato tutte tranne la Vadese (domenica, foto a sinistra Del Gallo). Il Ca’ Gallo ha chiesto e ottenuto di giocare le gare casalinghe la domenica in 2 occasioni, cosi come il Carpegna (3 gare), il Piandimeleto (3) e il Valfoglia Tavoleto (2 gare). La Santangiolese giocherà alla domenica solo con il derby con la Vadese, in programma il 22 febbraio 2026 (sesta di ritorno). Tutte le squadre giocheranno secondo l’orario ufficiale, tranne il Cantiano e la Sammartinese che in casa inizieranno alle 15 e le Pole Calcio (dalle 14,30 alle 17,30). Diverse le società blasonate, tra queste la Vadese, l’Apecchio, il Cantiano, il Carpegna, Cagli e altre.

Girone B: 16 squadre ma a differenza della scorsa stagione dove erano tutti club del pesarese quest’anno ci sono 2 anconetane: Senigallia e Trecastelli. In questo girone sono raggruppate quasi tutte le compagini della costa. Qui tutte le squadre hanno scelto di giocare al sabato pomeriggio con alcune che scenderanno in campo (in casa) non nell’orario ufficiale ma secondo le loro richieste. Tra gli obiettivi comuni, la volontà di valorizzare i giovani e di divertire il proprio pubblico.

Il commento. Emanuele Cecchini (foto a destra) allenatore dell’Arzilla: "Torneo super competitivo. Ci sono molte pretendenti, come S.Orso, Mombaroccio, River Urbinelli, Cuccurano che hanno nei loro organici giocatori anche di categorie superiori. Tornano nel girone B il Trecastelli, molto competitivo, il Senigallia che aveva meritatamente vinto il campionato. Outsider (per modo di dire) Gradara, Pontesasso, Villa Ceccolini, Tavernelle con ottimi organici e società solide. Noi proveremo a guastare i piani di tutti".

am. pi.