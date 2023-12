Ecco il Condor: nemici mai. L’allievo sfida il maestro

Per gli amanti dell’amarcord e per quelli con qualche anno sulle spalle, se nomini insieme Francesco Buglio e Vitaliano Bonuccelli, il pensiero corre subito a fine anni Novanta: stagioni 96-97 e 97-98, due anni indimenticabili a Viareggio con il primo allenatore e il secondo goleador a trascinare i bianconeri alla vittoria del campionato di serie D e poi a una sofferta salvezza in C2.

Questo pomeriggio il maestro e l’allievo si affrontano per la prima volta da avversari come allenatori, in un Real Forte Querceta-Grosseto che significa molto per entrambi (ore 14,30 al Necchi Balloni): Buglio va a caccia di un altro risultato positivo per uscire dalla zona rossa, Bonuccelli è chiamato a non perdere ulteriore terreno dal primo posto occupato dalla Pianese. "È una gara difficile - commenta Buglio - il Grosseto fa parte di un campionato diverso dal nostro, noi dobbiamo salvarci, loro sono costruiti per stare al vertice. Il rapporto con Vitaliano? Ho grande stima di lui, ci legano bei ricordi. È diventato un ottimo allenatore, le sue squadre hanno un’identità precisa. Mi fa piacere incontrarlo".

Buone notizie dall’infermeria: torna tra i convocati Masi (è la prima volta in stagione). Buglio può contare anche sull’ultimo arrivato Bargellini, che si giocherà il posto con Michelucci. "È un 2005 interessante, può giocare a sinistra sia nella difesa a quattro sia come quinto" commenta il tecnico del Real Forte Querceta. Formazione top secret, con dubbi in ogni reparto. Da valutare l’impiego dal primo minuto di Gemmi, non ancora al 100%. "Deciderò all’ultimo - spiega Buglio - ma, al di là di chi scenderà in campo, sarà decisivo l’atteggiamento: se giochiamo pensando solo a difenderci, finirà male".

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Meucci, Tognarelli, Vietina, Michelucci; Bertipagani, Gemmi, Pecchia; Apolloni (Scarpa); Pegollo, Podestà.

