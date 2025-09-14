Ecco la Carrarese Giovani

La neopromossa Carrarese Giovani si mette l’abito della festa per l’esordio stagionale sul campo amico di via Fosdinovo a Fossone. È la prima uscita ufficiale sotto gli occhi dei tifosi gialloblù. L’appuntamento (ore 15.30) è contro il Mulazzo nel derby di Coppa di Prima categoria. I lunigianesi si presentano dopo la partita di domenica scorsa pareggiata con la Fivizzanese. I marmiferi di Massimiliano Incerti, oltre a cercare i tre punti in palio e poi giocarsi il passaggio del turno il 1 ottobre al ’Comunale’ di Fivizzano, oggi cercano anche risposte in proiezione campionato. "Finalmente si inizia a fare sul serio – la prima considerazione del tecnico della Carrarese Giovaani –. Qui i punti contano e sono curioso di vederci all’opera nella nuova categoria. Come confermato nella scorsa stagione, teniamo alla Coppa come al campionato e vogliamo provare ad andare avanti. Domenica sera al ’Calani’ ho assistito all’esordio in Coppa delle nostre avversarie Mulazzo e Fivizzanese e come immaginavo sul rettangolo di gioco c’erano due squadre strutturate e ben schierate che hanno battagliato fino alla fine. Noi cercheremo di affrontarle con grande rispetto ma con un unico solo obiettivo che è quello di raggiungere il massimo".

Il Mulazzo, del resto, torna nuovamente in campo con un solo risultato utile a disposizione se vuole passare il turno, la vittoria, per poi aspettare l’esito della sfida tra Fivizzanese e Carrarese. Insomma, un derby che porta con sé tante motivazioni. "La gara è da brividi – sostiene il giocatore Nicolò Manenti – perché la Carrarese Giovani è complesso di sicura affidabilità e dopo la faraonica campagna acquisti appare tra le favorite per la vittoria finale del campionato. Noi siamo tranquilli. Anche se non siamo ancora al massimo della condizione, tenteremo di mettere a segno la grande impresa".

L’altra squadra apuana di Prima, il Romagnano si rituffa in Coppa, dopo la sconfitta interna (1-3) con la Torrelaghese, affrontando al campo delle Pianore la portaerei Capezzano. "Andiamo ad affrontare– afferma il tecnico Federico Battaglia – una squadra costruita per vincere il campionato, quindi molto forte. Ma sono sicuro che faremo una grande partita".

Enrico Baldini