Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Ecco la Carrarese Giovani

Ecco la Carrarese Giovani

Esordio in Coppa nel derby col Mulazzo. Romagnano di scena a Capezzano Pianore

di ENRICO BALDINI
14 settembre 2025
Esordio in Coppa nel derby col Mulazzo. Romagnano di scena a Capezzano Pianore

Esordio in Coppa nel derby col Mulazzo. Romagnano di scena a Capezzano Pianore

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

La neopromossa Carrarese Giovani si mette l’abito della festa per l’esordio stagionale sul campo amico di via Fosdinovo a Fossone. È la prima uscita ufficiale sotto gli occhi dei tifosi gialloblù. L’appuntamento (ore 15.30) è contro il Mulazzo nel derby di Coppa di Prima categoria. I lunigianesi si presentano dopo la partita di domenica scorsa pareggiata con la Fivizzanese. I marmiferi di Massimiliano Incerti, oltre a cercare i tre punti in palio e poi giocarsi il passaggio del turno il 1 ottobre al ’Comunale’ di Fivizzano, oggi cercano anche risposte in proiezione campionato. "Finalmente si inizia a fare sul serio – la prima considerazione del tecnico della Carrarese Giovaani –. Qui i punti contano e sono curioso di vederci all’opera nella nuova categoria. Come confermato nella scorsa stagione, teniamo alla Coppa come al campionato e vogliamo provare ad andare avanti. Domenica sera al ’Calani’ ho assistito all’esordio in Coppa delle nostre avversarie Mulazzo e Fivizzanese e come immaginavo sul rettangolo di gioco c’erano due squadre strutturate e ben schierate che hanno battagliato fino alla fine. Noi cercheremo di affrontarle con grande rispetto ma con un unico solo obiettivo che è quello di raggiungere il massimo".

Il Mulazzo, del resto, torna nuovamente in campo con un solo risultato utile a disposizione se vuole passare il turno, la vittoria, per poi aspettare l’esito della sfida tra Fivizzanese e Carrarese. Insomma, un derby che porta con sé tante motivazioni. "La gara è da brividi – sostiene il giocatore Nicolò Manenti – perché la Carrarese Giovani è complesso di sicura affidabilità e dopo la faraonica campagna acquisti appare tra le favorite per la vittoria finale del campionato. Noi siamo tranquilli. Anche se non siamo ancora al massimo della condizione, tenteremo di mettere a segno la grande impresa".

L’altra squadra apuana di Prima, il Romagnano si rituffa in Coppa, dopo la sconfitta interna (1-3) con la Torrelaghese, affrontando al campo delle Pianore la portaerei Capezzano. "Andiamo ad affrontare– afferma il tecnico Federico Battaglia – una squadra costruita per vincere il campionato, quindi molto forte. Ma sono sicuro che faremo una grande partita".

Enrico Baldini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su