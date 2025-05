Edoardo Saporiti nella 'Top 11' del girone B: i migliori del calcio ruolo per ruolo

C’è anche il rossonero Edoardo Saporiti nella "Top 11" del girone "B", stilata dal collega Pieracci di un sito specializzato. Ecco i migliori, ruolo per ruolo e le loro valutazioni.

Portiere. Gianmarco Vannucchi (Ternana): il meno battuto del torneo, di gran lunga il più regolare. Lo dicono i numeri: 18 "clean sheet" in 35 partite, appena 20 gol subiti.

Difensori. Ettore Quirini (Lucchese/Milan Futuro): si può essere ugualmente efficaci, cambiando maglia a gennaio? Risposta affermativa nel suo caso: 8 reti tra Lucchese e Milan. Andrea Tiritiello (Virtus Entella): difficile trovare un centrale così affidabile in categoria, perché oltre a difendere molto bene, sa pure colpire nell’area altrui. Francesco Coppola (Vis Pesaro): guardando la carta d’identità si resta increduli. 20 anni appena compiuti, eppure vedendolo giocare non si direbbe affatto.

Centrocampisti. Andrea Franzoni (Virtus Entella): mediano goleador, la sintesi perfetta di un collettivo nel quale il fatturato viene diviso in maniera democratica: ne fa 10. Matteo Dagasso (Pescara): tra gli alti e bassi della squadra non si è mai perso, uscendone fuori con personalità. Le qualità tecniche erano già note da tempo. Giovanni Bruzzaniti (Pineto): un impatto del genere se lo sarebbero aspettati in pochi, quando segna è praticamente sempre decisivo. E succede 15 volte. Edoardo Saporiti (Lucchese): si ferma a un passo dal traguardo della doppia doppia (9 gol e 10 assist), in una stagione che definire complicata è un eufemismo.

Attaccanti. Emanuele Cicerelli (Ternana): il miglior giocatore del campionato, concluso con il meritato titolo di capocannoniere: sa incidere in tutti i modi. Guglielmo Mignani (Pianese): in serie "C" non aveva mai giocato, ma, dopo un’annata del genere, il rischio concreto è che questa resti anche l’unica. Emiliano Pattarello (Arezzo): si è spinto su picchi realizzativi inesplorati in carriera.

Allenatore. Fabio Gallo (Entella): nel giro di dodici mesi da una salvezza ottenuta all’ultima giornata alla serie "B" ottenuta con due giornate d’anticipo.

Insomma, bella soddisfazione per Saporiti.

Emiliano Pellegrini