El Dib non basta, sconfitta in casa per i Leoni. Follonica Gavorrano espugna lo stadio ’Lotti’

POGGIBONSI1FOLL. GAVORRANO2

POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Nobile (83’ Kean), Borri, Borghi; El Dib (71’ Pruszko), Gonzi, Corzani (86’ Resuttana), Biagiotti (74’ Ciacci), Ponticelli; Boriosi, Pippi (66’ Corcione). A disposizione: Baracco, Di Martino, Boduri, Bruni. Allenatore: Barontini.

FOLL. GAVORRANO (3-4-2-1): Pacini; Crasta, Matteucci (59’ Maltoni), Fremura; Rovere, Mignani (54’ Bellini), Bianchi, Proietti; Remedi (72’ Marino), Giordani (92’ Pimpinelli); Mutton (64’ Maurizi). A disposizione: Poggiolini, Bucci, Arrighi, Ferretti. Allenatore: Baiano.

Arbitro: Borghi di Modena.

Reti: 53’ El Dib, 77’ Proietti, 80’ Giordani.

Note: Un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio nel ricordo di Andrea Tanzini, preparatore dei portieri degli Juniores nazionali del Poggibonsi scomparso sabato. Presenti in tribuna allo stadio Stefano Lotti i familiari. Espulso al 93’ Ponticelli.

POGGIBONSI - Non basta ai giallorossi l’ottimo secondo tempo per conquistare il primo punto stagionale. In vantaggio in avvio di ripresa grazie al difensore El Dib, il Poggibonsi subisce l’uno-due degli ospiti in tre minuti, poco dopo la mezz’ora, e finisce per arrendersi al Follonica Gavorrano. Sembra più convincente la partenza degli ospiti, che chiamano Bertini a opporsi a un paio di conclusioni insidiose. Il Poggibonsi possiede delle idee molto valide, anche se in alcun caso arriva a impensierire Pacini. È il Follonica Gavorrano a creare le migliori opportunità del primo tempo. In particolare quando Proietti e Bianchi diventano preziose pedine di appoggio per Mutton, che di testa sfiora soltanto il pallone, mancando così il bersaglio grosso. La ripresa comincia con un collettivo di Barontini più desideroso di ottenere il vantaggio. Che infatti matura al 7’ grazie a un’azione che si sviluppa sulla sinistra con il pallone che da Ponticelli giunge a Corzani, il cui tentativo, deviato, si trasforma in assist per El Dib che batte Pacini. Il Poggibonsi, forte dell’1-0, sembra contare sulle giuste potenzialità per lasciare la propria impronta sulla sfida. Il baby Biagiotti, all’esordio, si distingue per personalità e propositività. Gli esperti quasi omonimi Borri e Borghi agiscono da baluardi. Reagisce però il Follonica Gavorrano, dopo i cambi disposti da Baiano che potenzia il proprio settore offensivo calando ulteriori assi presenti in rosa. Bertini è chiamato a un superlavoro per arginare due bordate dalla distanza e per intervenire su una mischia. E’ una ricerca del pari che si concretizza per il team di Baiano con il pari di Proietti servito da destra da Giordani. Il quale, tre minuti più tardi, entra nel tabellino dei marcatori beffando in uscita Bertini e capovolgendo gli esiti della sfida. Non si assiste a una replica del Poggibonsi, colpito due volte in un istante. E nel recupero anche il cartellino rosso a Ponticelli.

Paolo Bartalini