Eleuteri sul turno di Prima categoria. Luci sul derby di Montecosaro, la Folgore a Porto Recanati

Questo turno potrebbe cambiare certi equilibri nel girone C di Prima categoria dove gli occhi sono puntati a Montecosaro per il derby d’alta classifica tra le squadre del paese. Claudio Eleuteri, allenatore dell’Elite Tolentino, presenta questa giornata.

Camerino-Montemilone Pollenza: "Il Camerino ha la possibilità di risalire la classifica. È una gara da non fallire per i ducali che hanno costruito una formazione per stare in alto e anche di recente hanno fatto acquisti di rilievo, Pollenza ha apportato delle modifiche che non hanno ancora dato le risposte attese: è un match importante per entrambe". Elite Tolentino-Caldarola: "Dobbiamo assolutamente vincere dopo due sconfitte. È una gara da spartiacque, la classifica comincia ad allungarsi ed ecco che la posta in palio è consistente". Esanatoglia-Urbis Salvia: "Ecco una sfida tra squadre delle zone basse ed entrambe vorranno fare risultato per allontanarsi dalla zona calda". Montecosaro-Vigor Montecosaro: "Sulla carta è favorita la leader Vigor, ma Montecosaro è una delle sorprese dell’andata capace di conquistare punti anche contro formazioni di valore, è un derby in cui i valori tecnici possono contare di meno". Passatempese-Montecassiano: "L’andata ha dimostrato di essere un torneo equilibrato. Passatempo si è ripreso dopo un avvio difficile, il Montecassiano è la sorpresa della prima parte di stagione". Portorecanati-Folgore Castelraimondo: "Forse è il match clou tra squadre d’alta classifica, La Folgore nel mercato di riparazione ha operato per restare nelle zone alte della classifica. Chi vincerà avrà buone chance per continuare a restare tra le protagoniste". San Claudio-Cingolana San Francesco: "I locali sono un’altra sorpresa del girone. È una partita molto particolare per i locali colpiti dalla scomparsa del loro presidente, dall’altra parte c’è una Cingolana che sta in un buon momento". Settempeda-Pinturetta: "Sulla carta è favorita la Settempeda che sul mercato ha dimostrato di volere vincere e resta la principale favorita per la vittoria finale anche se dista 5 punti la testa. Proprio per questa ragione la Settempeda non può permettersi altri passi falsi".