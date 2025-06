Eliseo Bruscia: un pilastro del Novilara premiato per la sua dedizione

Eliseo Bruscia, per il sindaco Biancani "un maestro di sport e di vita che nel 1975 assieme ad altri appassionati fondò il Novilara... la sua filosofia di vita in 30 anni di attività ha favorito la nascita di rapporti di stima reciproca che ancora vivono... con infinita generosità ha fatto rete nella comunità di Novilara che lo riconosce un punto di riferimento". Il vice presidente del club Fabio Mangeri esprime la sua gioia per Eliseo, "un esempio di dedizione e impegno per la nostra comunità sportiva. Siamo immensamente orgogliosi di lui e di questo importante riconoscimento. Eliseo ha dedicato un pezzo della sua vita al Novilara ed è sempre stato un punto di riferimento, vera colonna portante della nostra squadra e della comunità. La sua passione, la sua lealtà e il suo spirito di sacrificio sono i valori che ha vissuto ogni singolo giorno, dentro e fuori dal campo. Un premio che coincide con una annata storica, culminata con l’accesso ai playoff per la promozione in seconda categoria e con i 50 anni del club. Punteremo al ripescaggio".