Elogi alla Civitanovese: "Ma che bravi i ragazzi"

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere orgogliosi di quanto fatto vedere domenica. Ripartiamo dal carattere dimostrato nel secondo tempo". È il messaggio che Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, esprime a margine della gara pareggiata con la Sangiustese (1-1), turno d’andata degli ottavi di Coppa Italia. Il risultato è giunto in una prestazione che certamente pone alcuni campanelli d’allarme, ma anche atteggiamenti e dinamiche da non biasimare. In particolare, "nel primo tempo – riconosce l’allenatore – abbiamo fatto un po’ di fatica. Forse per qualcuno era l’emozione dell’inizio. Però è un approccio che dobbiamo valutare bene in settimana, per lavorarci. Tuttavia, molti calciatori della Sangiustese giocano insieme da tempo e questo fa la differenza". In questa fase i rossoblù locali parevano in forte difficoltà e gli ospiti andavano in vantaggio con un bolide dell’ex Giandomenico. Nella ripresa, invece, il meritato pari grazie ad un colpo di testa di Luciani. "Dal punto di vista tattico – spiega il trainer -, la seconda frazione ci ha visto alzare il baricentro, schierandoci con un 4-2-4. I ragazzi hanno giocato senza timore, accettando sempre l’uno contro uno. È venuto fuori il carattere che cercavo, oltre che diverse occasioni da gol. Visciano che esce con i crampi è un esempio per tutti". In merito ai calciatori esclusi, Mercanti chiarisce: "Candia e Cosignani in via precauzionale. Il portiere Maggi in settimana tornerà a lavorare con noi. Romero, da oggi, dovrebbe allenarsi in maniera differenziata. Per Cahais, siamo in attesa di transfer, quanto ad Handzic devono essere completati gli ultimi passaggi del tesseramento". Macarof è subentrato nella ripresa, "nonostante un affaticamento. Ha stretto i denti e si è messo a disposizione. Anche questo è un esempio". Domenica i rossoblù esordiranno in campionato ospitando il K Sport Montecchio Gallo, che domenica scorsa ha rifilato un poker alla Fermignanese (4-1). Per quanto riguarda il ritorno di coppa Italia contro la Sangiustese, il match si terrà il 17 settembre (15.30).

Francesco Rossetti