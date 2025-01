Elpidiense sconfitta. Le reti di Ulivello e Atzori fanno felice il Corridonia

2

ELPIDIENSE CASCINARE

: Mazzocca, Marinelli, Bordi, Kakuli, Pucci, Del Moro, Atzori (38’st Bedetta), Lattanzi, Ulivello (32’st Galdenzi), Ruzzier (45’st Monti). All.: Fondati.

ELPIDIENSE CASCINARE: Tomba, Foresi, Trinetta (13’st Recchioni), Conte (13’st Amadio), Salvati, Cannoni, Catinari (25’st Mancini), Di Donato, Cingolani, De Martino (13’st Marcelli), Calvagni (13’st Tempestilli). . All.: Cannoni.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Reti: 32’ Ulivello, 45’ Atzori.

La squadra di Fondati ha sempre sempre tenuto il campo in modo autorevole, cercando fin dalle battute iniziali la via della rete. Il risultato è stato aquisito nel primo tempo, mentre la ripresa è trascorsa con i locali a controllare le iniziative avversarie. Al 32’ rigore assegnato per atterramento di Ruzzier, battuto dallo stesso, con Tomba che intercetta, ma è Ulivello a mettere nel sacco la ribattuta. Allo scadere del primo tempo il raddoppio ad opera di Atzori finalizza in rete una azione personale.

Quintino Pieroni