Elvaris Suplja convocato dalla Nazionale Under 21 del Kosovo per doppia amichevole

Elvaris Suplja (nella foto) è stato nuovamente convocato dalla Nazionale Under 21 del Kosovo. Il centrocampista bianconero parteciperà al ritiro della sua selezione che, da ieri, si protrarrà fino a sabato prossimo. In programma, in tale periodo, una doppia amichevole con i pari età della Macedonia del Nord.

"Da parte di tutto il club le più sentite congratulazioni ad Elvaris, augurandogli le migliori fortune per questa importante esperienza", il messaggio della società bianconera.

Suplja è arrivato a Siena, a vestire la maglia della squadra della sua città, a gennaio, per infoltire la batteria dei 2006. Ha trovato spazio fin da subito, dimostrando attaccamento ai colori, grinta e determinazione. Già a marzo aveva risposto alla chiamata dell’Under 21 kosovara, di cui è già da tempo un punto di riferimento. Per il centrocampista, in bianconero, un gol all’attivo (all’Orvietana, all’Artemio Franchi), con tanto di bacio alla maglia bianconera.

Il centrocampista è arrivato alla Robur, dopo una prima parte di stagione trascorsa al Terranuova Traiana, dove, come al Siena, era giunto in prestito dall’Empoli: è infatti il club azzurro a detenerne il cartellino. Da vedere quindi quale sarà il suo futuro. Nella Serie D 2025/2026 sarà ancora quota: dovranno giocare obbligatoriamente un 2005, un 2006 e un 2007.