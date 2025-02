Emergenza portieri. Colombi e Vitali saltano la gara con l’Arezzo

Prima i difensori e ora i portieri. Non c’è pace per il Rimini. Dopo Vitali si ferma anche Colombi e probabilmente nessuno dei due sarà a disposizione per la gara di lunedì sera al ’Neri’ contro l’Arezzo. Il primo ha ricevuto un colpo dal difensore Malomo durante la semifinale di Coppa Italia contro il Trapani, mentre Colombi domenica scorsa a Ferrara è stato stoppato da un fastidio muscolare. Fastidio che sarà valutato domani. Soltanto la risonanza magnetica alla quale si sottoporrà il portiere e capitano del Rimini potrà valutare la reale entità del danno. Intanto, per il match contro l’Arezzo è pronto Luca Ferretti, dopo il debutto negli ultimi minuti contro la Spal. Il portiere classe 2003 cresciuto nelle giovanili di Parma e Carpi è arrivato a Rimini la scorsa estate firmando un anno di contratto. Ora è arrivato il suo momento.