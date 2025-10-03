Emergenza Recanatese. "Momento difficile, ma dobbiamo reagire»

Tener duro, compattarsi, guardare al presente ed al futuro con fiducia…nonostante tutto. Mirko Savini che di questo mondo conosce gran parte delle sue infinite sfaccettature, lavora sodo assieme alla truppa, nonostante intemperie e contrattempi vari.

Dove si sono concentrate le sue attenzioni in settimana? "Dopo quanto successo nei 60’ finali contro il San Marino crocefiggere i ragazzi sarebbe stato un po’ come sparare sulla Croce Rossa. L’aspetto mentale è quello che mi interessa di più: è fondamentale che l’evento che ha spostato l’inerzia non ci debba destabilizzare e dunque caratterialmente dobbiamo essere più forti. Bisogna essere bravi a non fare drammi ed avere consapevolezza dei propri mezzi. Sappiamo di essere un gruppo giovane ma è necessario crescere e fortificarci anche quando le contingenze sono negative".

Giorni anche pesanti con il grave infortunio a Re, l’attesa per il responso sulle condizioni di Ghio mentre procede il graduare recupero di Chiarella.

"Purtroppo Re, essendoci già passato, aveva delle sensazioni negative che sono state confermate. Chiarella mercoledì ha lavorato per una decina di minuti con noi, senza forzare troppo e monitoriamo le condizioni quotidianamente. D’Angelo nei giorni scorsi ha accusato un attacco influenzale, Capanni lo abbiamo fermato a scopo precauzionale ma solo per un affaticamento, niente di preoccupante. Quanto a Ghio vedremo le risultanze della risonanza: è un peccato perché stava dimostrando le sue qualità ed in base al responso ci muoveremo per cercare rinforzi. Nel reparto dei difensori centrali, al momento, abbiamo solo Fiumanò e Cocino e dobbiamo considerare il delicatissimo discorso relativo agli under ed over".

Intanto, alle viste, la gara di Ancona che vanta un organico di primissimo livello e viene da quattro vittorie consecutive.

"Appartengono sicuramente a quella fascia di squadre che si contenderanno il primo posto, assieme a Teramo, L’Aquila, Ostiamare e Chieti. Sapevamo e sappiamo che in questo campionato non c’è nulla di semplice ma voglio ribadire che molto dipende da noi. In questo avvio di stagione anche gli episodi non ci sono stati favorevoli ma la squadra, nel suo complesso, deve reagire ricordando anche che le individualità che abbiamo, si esaltano proprio nel contesto del collettivo".