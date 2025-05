Emiliano Pattarello: il futuro in bilico tra permanenza e mercato

di Andrea Lorentini

Le parole pronunciate da Guglielmo Manzo hanno aperto nuovi scenari sul futuro di Emiliano Pattarello. Il presidente non ha escluso, anzi si è detto fiducioso in una permanenza del numero 10. Dichiarazioni che tra l’altro contrastano con quanto aveva dichiarato, invece, Bucchi: il tecnico aveva spiegato come fosse difficile trattenere un giocatore dopo una stagione con numeri da record. Le parole del patron, adesso, rimettono in gioco tutto. Un’ipotesi che potrebbe cambiare anche le strategie di mercato dell’. Perchè se, da una parte, una cessione dell’esterno di Dolo ad un prezzo congruo aprirebbe alla possibilità di reinvestire una cifra importante nella campagna acquisti, una sua permanenza garantirebbe agli amaranto, sul piano tecnico, di poter contare su un top player per la serie C. La sensazione è che alla fine a pesare sulla bilancia, in un senso o nell’altro, sarà la volontà del giocatore. L’ potrebbe convincerlo anche con un adeguamento del contratto per riconoscere al calciatore il valore dopo un campionato che lo ha visto vice capocannoniere. Una soluzione alla quale sia Manzo che Cutolo stanno ragionando. Le sirene della B o dall’estero restano in agguato, ma di fronte ad un ritocco dell’ingaggio che lo metterebbe ancora di più al centro del progetto, Emiliano potrebbe scegliere ancora l’amaranto. Vero altresì che a 26 anni, si trova forse di fronte all’ultimo treno utile per svoltare la carriera. Una eventuale permanenza di Pattarello, unita alla conferma del prolungamento di Tavernelli, regalerebbero a Bucchi la coppia di ali che ha fatto la differenza nel 4-3-3 dell’allenatore romano. Scontato che almeno un altro paio di esterni dovranno arrivare, ma si ripartirebbe da un tandem titolare che in pochi potrebbero vantare per qualità, tecnica e potenza.

Nel frattempo, dopo il prolungamento di Samuele Righetti, si continua a lavorare per il rinnovo di Jacopo Dezi. La conferma del centrocampista è una delle richieste di Bucchi che verrà accontentato anche perchè è la stessa società che è convinta dell’importanza della mezz’ala non solo sotto l’aspetto tecnico. In questi mesi ha portato esperienza nello spogliatoio, collante per i più giovani, ma pure per chi arriverà nuovo.

In attesa di novità dal mercato si profilano all’orizzonte variazioni nell’assetto societario con la prossima nomina a vice presidente di Francesca Manzo, figlia minore del patron. Titolare del marchio di abbigliamento Rever Iconic, è lei che sta gestendo l’organizzazione del ritiro in Trentino. Avrà un ruolo sempre più centrale anche nella gestione economica del club. Non è escluso che Manzo possa rinunciare al ruolo di amministratore unico e ricomporre un Cda.