Emilio Dierna: "Prestazione solida, ma delusione per il campionato del Grosseto"

Ha segnato e ha tolto dalla linea la palla che avrebbe potuto regalare al Siena l’accesso ai play-off: a fare da portavoce dello spogliatoio grossetano, Emilio Dierna. "Oggi la prestazione c’è stata, non abbiamo giocato una partita scialba come altre volte – afferma il difensore – e ai punti avremmo meritato di vincere. Ma la delusione non è tanto per la partita di oggi quanto per il percorso fatto nella seconda parte campionato – afferma il difensore –. Sono arrivato, insieme ad altri ragazzi e al mister in un momento difficile: siamo stati delle certezze per ripartire e proprio con la vittoria di Siena abbiamo vissuto il momento più alto della stagione. Poi non siamo più riusciti a trovare la quadra". "Guardo tantissime partite – aggiunge Dierna –, di qualsiasi serie, sono un ‘malato’ di calcio e posso dire che questo campionato è stato veramente di bassissimo livello. Il Livorno poteva andare a febbraio al mare e l’avrebbe vinto uguale. Basti guardare le squadre che sono andate ai play-off. Quando parti per vincere e incontri delle difficoltà, la differenza la fa il percorso, noi non siamo riusciti a trovare soluzioni. E l’annata è stata disastrosa, per quanto la società sia stata impeccabile dal punto di vista della gestione".