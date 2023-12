Emozioni e polemiche. Alla giostra del gol alla fine ci rimette il Lama. L’Atletico Bmg rimonta da 0-2 e prende il bottino

2

: Mariangioli 5, Marinelli 6, Volpi 6, Bernicchi 6, Petricci 6,5, Bernardini 6 (23’st Mariotti 5,5), Bartoccini 6 (16’st Lomarini 5,5), Lignani 6,5, Bartolucci 6,5 (48’st Foti sv), Laurenzi 6, Cano 6. All. Caporali 6,5.

ATLETICO BMG: Borsellini 6, Paletta 5,5, Mersala 6, Di Mauro 5 (22’st Pasqualini 5,5), Proietti 5,5, Fapperdue 6, Francescangeli 5,5 (5’st Valentini 6), Paciotti 6,5, Sciacca 6 (49’st Sbarzella sv), Canavese 6,5, Bezzoccheri 5 (5’st Valentini 6). All. Ciccone 6,5.

Arbitro: Ottaviani di Foligno 4,5 (Benedetti e Silvioli)

Marcatori: 9’pt Lignani, 18’ pt Bartolucci, 28’st Paciotti, 37’st Canavese, 47’ st Sciacca

Note: all’11’st espulso Carbonaro dalla panchina, al 50’st espulso Volpi.

L’Atletico BMG passa in rimonta, approfittando di un Lama incerottato che non è riuscito a mantenere il vantaggio maturato nel primo tempo. In una partita nervosa, segnata anche dalla solita direzione di gara apparsa francamente ai più abbastanza sconclusionata, i bianconeri, nonostante le difficoltà nel reparto arretrato, hanno aggredito l’avversario e si sono portati sul 2-0 con la deviazione di testa sottomisura di Lignani e il raddoppio di Bartolucci, sceso in campo in precarie condizioni fisiche, con un pallonetto dopo un errore della difesa. In mezzo ai due gol anche un palo colpito da Cano.

Da notare al 24’ la possibile ’topica’ di Ottaviani che ammonisce solamente Sciacca, che poi risulterà decisivo, dopo un fallaccio col piede a martello su Lignani. Nella ripresa gli ospiti approfittano del calo fisico del Lama, che perde anche Bartoccini per infortunio, e si riversano nella metà campo bianconera.

Al 28’ arriva l’1-2 grazie a Paciotti con proteste del Lama per la caduta in area di un difensore. Al 37’ Canavese di testa pareggia i conti e in pieno recupero Mariangioli sbaglia il rinvio e Sciacca ne approfitta per regalare ai suoi l’insperato 2-3. Insomma: una giostra del gol dalla quale scende con il sorriso l’Atletico Bmg mentre a pagare per tutti è il Lama, che forse meritava di più.