Ennesima sconfitta. L’Alma Fano crolla in casa dell’Urbino e resta ultima

alma juve fano

1

urbino

3

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Mele, Malshi, Marcattilli, Rastelletti (31st Biagioni), Saponaro, Pedro Jr, Rovinelli (1’st Mattioli) Militaru, Petrache, Goupy, Di Guida (23st Sifi) All. Aiello

URBINO(4-3-1-2):Alessandroni, Mari (19’st Nisi), Boccioletti (25’st Mea), Morelli (30’st Pierpaoli), Bellucci, Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (35’st Serges), Bardeggia, Galante, Palazzi (19’st Sergiacomo) All. Mariani

Arbitro: Ciccioli di Fermo

Reti: 8’ pt Militaru 10’ pt, 23’ pt (rig.) e 5’ st Bardeggia

Diciannovesima sconfitta in ventidue giornate per l’Alma J. Fano, che stavolta crolla in casa contro l’Urbino. La squadra granata resta così ferma a tre punti all’ultima posizione in classifica. Al contrario l’Urbino conquista tre punti utili per agganciare il quinto posto e la zona playoff. Gara che a sorpresa vede passare in vantaggio l’Alma J. Fano all’8’ con Militaru, che approfitta di un’indecisione di Alessandroni. L’Urbino però non si scompone e trascinato da bomber Bardeggia, ribalta il risultato già prima dell’intervallo. L’attaccante pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quindi firma il sorpasso con un rigore arrivato per fallo di mano in area fanese. In apertura di ripresa ancora Bardeggia a segnare il tris che chiude di fatto la pratica. I ducali controllano senza troppi patemi e sfiorano più volte il poker con diverse occasioni per Mele, Cusimano e Galante, che però graziano l’Alma J. Fano. Continuano le difficoltà dei granata sia dentro che fuori dal campo, mentre l’Urbino sorride e guarda con ottimismo al futuro.