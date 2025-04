Entella-Ternana 0-0, Fere con lo sguardo ai play off

Chiavari, 27 aprile 2025 – Per tanti mesi è stata considerata la partita-spareggio, alla fine è stata poco più che un allenamento per Entella e Ternana l’ultima gara del campionato. I liguri allenati da Fabio Gallo, già promossi in B, e le Fere di mister Fabio Liverani, con lo sguardo già rivolto al secondo turno dei play off, il 18 maggio, dopo essersi “rincorsi” per gran parte della stagione si dividono la posta in palio in un match con pochi sussulti: uno iniziale per la Ternana con Ferrante, che coglie la traversa, e un altro a inizio ripresa per l’Entella con Karic, che la traversa la prende due volte con la stessa conclusione, dopo il rimbalzo sulla linea. Formazioni entrambe ampiamente rimaneggiate e aria di festa per i padroni di casa. Entella prima con 83 punti e Ternana second

ENTELLA (3-5-2): Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti (39'st Ndrecka sv), Karic (12'st Costa), Di Noia, Franzoni, Di Mario (26'st Boccadamo) Castelli, (12'st Casarotto), Guiu (26'st Fall). Allenatore: Gallo

TERNANA (4-3-2-1): Vitali; Casasola, Capuano, Donati, Martella (26'st Valenti) Aloi, Vallocchia, Corradini (39'st Montenegro sv), Cicerelli (21'st Curcio), Ciammaglichella, Ferrante (26'st Millico). Allenatore: Liverani .

ARBITRO: Striamo di Salerno.

SPETTATORI 2439 di cui 130 da Terni

Ste.Cin.