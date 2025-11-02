Entusiasmo Bucchi: "Ora prepariamoci per il Perugia"

Al termine della cinquina rifilata al Campobasso c’è ovviamente grande soddisfazione in casa Arezzo. Un successo netto, roboante e mai in discussione, propiziato dalle doppiette di Cianci e Pattarello. Il primo ad analizzare la sfida contro i molisani è il tecnico amaranto Cristian Bucchi (nella foto), che però trova anche il proverbiale pelo nell’uovo: "Affrontavamo una squadra che temevamo molto, perché ha qualità e gioca in verticale. Siamo stati bravi ad approcciarla bene, andando subito in vantaggio, poi ci è mancata un po’ di cattiveria per chiuderla prima e che invece abbiamo avuto nel secondo tempo, anche se qualcosa non mi più piaciuta, come il gol subìto. Non dobbiamo mai perdere la concentrazione, perché si rischia di riaprire partite dominate come questa". La testa ora va subito al ritorno al campo: "Sarà finalmente una settimana normale dopo tante gare ravvicinate: recuperiamo le energie e ripartiamo. Arriva il derby, ma ogni partita è importante. Dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo, con qualità e umiltà".

Ai microfoni si presenta anche Righetti, grande protagonista con due assist e un’ottima prestazione: "Sono molto contento – ha detto – per la vittoria e per la prestazione corale che ha esaltato anche i singoli. Mi fa piacere avere fatto due assist. Ringrazio Bucchi perché con lui sento di essere cresciuto molto, mi sento anche più nel vivo del gioco". Per lui domenica è un derby nel derby: "Ritrovo il mio passato, molte persone con cui ho lavorato. In campo però conterà solo vincere".

Luca Amorosi