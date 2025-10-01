Entusiasmo Chianti Nord. Salvezza primo obiettivo

In alto i calici, il Chianti Nord ha presentato le squadre biancoverdi 2025/26: la prima squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria, gli Juniores provinciali e gli Amatori di Luca Andreucci. La formazione dilettanti è guidata dal confermato mister Claudio Michelacci che avrà il compito di centrare una tranquilla salvezza, in un girone molto impegnativo con formazioni aretine e senesi. La Prima categoria vedrà in campo un gruppo che unisce esperienza e gioventù, con attaccamento al paese e ai colori sociali biancoverdi. Gli Juniores sono composti da tanti giovani di belle speranze, sotto la regia dell’allenatore Paolo Gimignani.

La rosa. Portieri: Simone Canocchi, Tommaso Soccodato (dal Firenze Ovest). Difensori: Matteo Fortunati, Jan Porreca, Alessandro Pacini, Riccardo Kortz, Michelangelo Cipriani (dall’Antella), Brian Abazi (dal Calenzano). Centrocampisti: Rodrigo Giannini (dal Luco), Giovanni Piazzini, Alberto Lanotte, Duccio Valcareggi, Lorenzo Gordini, Niccolò Fortunati (dall’Incisa), Emanuele Bonechi (dall’Antella). Attaccanti: Lacine Dosso, Duccio Latini, Giulio Ponziani (dalla Settignanese), Vincenzo Aiello (dall’Antella), Leonardo Alari (dall’Antella), Pietro Cordini, Stefano Farcas (dal Figline). Allenatore Claudio Michelacci, vice Matteo Burrini; preparatori dei portieri: Massimo Polletta e Gabriele Tempesti; massaggiatore: Luigi Bindi; preparatore atletico: Andrea Barnabani; collaboratore tecnico: Filippo Trentanovi.

Francesco Querusti