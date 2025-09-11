Entusiasmo ieri sera per la nuova Sangiovannese

Arezzo, 11 settembre 2025 – Tutto esaurito ieri sera nei saloni della Basilica per la presentazione della prima squadra della Sangiovannese, della Juniores e della Futsal Calcio a 5. Ieri sera in 360 hanno risposto all'appello, in un clima di entusiasmo, partecipazione e rinnovato ottimismo. Presenti i vertici della società, ma anche quelle che potrebbero diventare figure chiave in futuro, ovvero Martino Neri, destinato a prendere in mano le redini della società nei prossimi mesi e Alessandro Foggi, altro imprenditore disposto a dare una mano. Naturalmente, in sala, anche il presidente del comitato biancoazzurro Gennaro Lo Santo, altri importanti esponenti dell'associazione e l'amministrazione comunale di San Giovanni, con in testa la sindaca Valentina Vadi.

La serata è stata magistralmente condotta da Leonardo De Nicola. Vadi ha portato il saluto del governo cittadino. Hanno poi preso la parola i dirigenti, mister Calderini, il Ds Agatensi e il capitano della prima squadra Manes. Hanno parlato anche Neri e Foggi. Tra l'altro nel corso della serata, ricordando i grandi azzurri che non ci sono più, da Giorgi a Casprini, da Alfredo Merlini a Marco Merli, De Nicola ha citato un'altra figura storica del calcio sangiovannese, Bruno Magi, "Pippo" per gli amici, per 50 anni massaggiatore azzurro. Era il nonno della moglie di Martino Neri, che si è visibilmente commossa.

Insomma, almeno dal punto di vista "ambientale" la nuova Sangiovannese parte con il piede giusto. Adesso la parola al campo. La squadra di Stefano Calderini debutterà domenica prossima allo stadio di Grassina. Una partita decisamente complicata per la formazione valdarnese che affronta una delle probabili protagoniste di questo campionato. Ma in queste prime uscite l’undici del marzocco ha dimostrato di avere tutte le carte in regola quantomeno per disputare un buon campionato. Poi, certo, ci sono avversari di rango che puntano senza mezzi termini alla vittoria del campionato come lo stesso Grassina ma anche l’Antella la Sansovino e la Valentino Mazzola.

Una cosa è certa. La Sangiovannese in questa stagione parte con il piede giusto e con l’appoggio del suo pubblico straordinario. La squadra proseguirà anche in questi tre giorni la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro i rossoverdi dell’ex rossoblù Giorgio Rosadini, direttore sportivo che questa stagione ha preso in mano le redini del Grassina allestendo una formazione di tutto rispetto.