Era uscito infortunatO. Il portiere Pezzolato potrà giocare

Pericolo scongiurato. L’infortunio del portierone Michele Pezzolato è meno grave di quanto temuto. Domenica scorsa il lungo estremo difensore del Forlì, infatti, era uscito anzitempo dal terreno di gioco al 10’ del match vinto dai galletti per 3-1 sul Prato. In occasione della rete ospite, infatti, Pezzolato aveva accusato un infortunio alla mano a seguito di uno scontro fortuito. A quanto pare, però, l’apprensione sul recupero del numero uno si è dissolta: lo staff medico della società conta di recuperare Pezzolato per il delicato match di domenica sul campo del Sant’Angelo Lodigiano. Potrà così difendere la porta della co-capolista.

f. p.