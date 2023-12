Esame a Montegranaro: "Tolentino, puoi fare bene"

Tolentino impegnato oggi alle 14.30 in trasferta contro il Montegranaro. La squadra allenata da Matteo Possanzini è reduce da quattro successi consecutivi e punta ovviamente ad allungare questa striscia positiva. "Affrontiamo un avversario molto forte – dice il giocatore cremisi Anthony Tomassetti – che, come noi, arriva a questa sfida dopo una serie di importanti risultati positivi. È una squadra in forma, con ottime individualità. Il Tolentino, però, dovrà interpretare subito bene la gara, cercando di imporre il proprio gioco. Ci alleniamo tutta la settimana per questo... Penso che sarà una bella sfida".

La formazione di Possanzini non ha a disposizione lo squalificato Nasic, autore – domenica scorsa – di una doppietta contro l’Atletico Azzurra Colli. "Ci sono in rosa molti giocatori di qualità che possono offrire al mister diverse soluzioni – spiega Tomassetti – e tutti siamo pronti a dare il massimo nel momento in cui veniamo chiamati in causa. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo di spessore e, se giochiamo sempre come ci alleniamo durante la settimana, possiamo dare prova del nostro valore. Quindi pensiamo solo a lavorare, nel modo in cui stiamo facendo, poi i risultati arriveranno". Per la cronaca Tomassetti è fresco di laurea in Scienze motorie: un traguardo tagliato lo scorso 30 novembre e festeggiato anche con i compagni di squadra. Nel frattempo la società ha comunicato in settimana di aver interrotto consensualmente il rapporto con i calciatori Daniele Marchesan, Davide Mazzieri e Carlo Cisternino.

m. g.