Esame a Teramo. Possanzini: "Rata, ti voglio coraggiosa»

"Dobbiamo affrontare il Teramo con coraggio per fare la nostra gara". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, parla del match che alle 15 i biancorossi giocheranno in Abruzzo. "Per fare male all’avversario - aggiunge - dovremo assumerci dei rischi, se dovessimo adottare un atteggiamento rinunciatario presteremo il fianco a una formazione costruita per stare in alto". La Maceratese è reduce da due vittorie e vuole dare continuità. "Abbiamo affrontato avversari che ci hanno impegnato, purtroppo abbiamo perso alcune partite in modo immeritato. Il Teramo ci metterà in difficoltà, noi dovremo evitare che possano sfruttare i loro punti di forza e non commettere errori perché sono bravi nelle transizioni offensive". La Maceratese si presenta all’appuntamento facendo forza su alcuni dati, per esempio l’elevato numero di passaggi. "È uno strumento, per esempio, per difenderci meglio, per essere più vicini a riconquistare palla quando la perdiamo: i dati statistici spiegano tanti aspetti di una squadra ma non offrono le soluzioni". Il tecnico si sofferma più analiticamente sul Teramo. "Loro effettuano tanti cross, si tratta di una squadra fisica, abile nei colpi di testa: sarà una bella sfida contro un avversario di valore che potrà metterci in difficoltà e noi cercheremo di fare lo stesso utilizzando le nostre armi". Sarà una Maceratese differente negli uomini da quella delle ultime giornate. "Qualcosa cambieremo - sottolinea Possanzini - anche per garantirci altre opzioni con i cambi, per esempio a Sora abbiamo vinto quando sono stati cambiati alcuni elementi offensivi, ciò non significa che avessero fatto male, ma nel tempo la partita cambia volto e i ragazzi sanno che le scelte sono fatte in base alle gare. Tutti i calciatori devono sentirsi coinvolti". Con Teramo inizia un mese ricco di esami perché poi ci saranno L’Aquila, Notaresco e Ancona. "Godiamoci questo momento - dice Possanzini - dopo anni difficili per la Maceratese e considerando le difficoltà superate per vincere l’Eccellenza. Le prime giornate sono state dedicate a trovare certezze per essere all’altezza del campionato a cui tanti si presentano da esordienti. Ecco, dobbiamo sentirci adeguati alla D e di potercela giocare con tutti, magari non avremo una rosa capace di battere chiunque ma abbiamo ben chiaro l’obiettivo che è possibile centrare anche con gare come quella di oggi dove si possono prendere punti utili per la salvezza". La Maceratese si presenterà senza due difensori infortunati Lucero e Marchegiani, dietro i biancorossi potranno contare su Mastrippolito e Morganti al centro, mentre Ciattaglia e Perini agiranno sulle fasce.