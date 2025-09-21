Esame in trasferta. L’allenatore Passarini carica il Tolentino: "A Urbino ci attende una gara insidiosa»

Tolentino chiamato a dare continuità al termine di una settimana finora positiva. La squadra dopo il pareggio interno con l’Urbania in campionato e il passaggio del turno in Coppa contro il Trodica, oggi chiuderà una settimana dispendiosa alle 15.30 a Urbino. "Ci aspetta – dice il tecnico cremisi Paolo Passarini (foto) – una delle partite più ostiche del girone, l’Urbino è molto forte e ben allenato, nel suo stadio macina risultati positivi. Noi scenderemo in campo con la consapevolezza che acquisiamo di partita in partita, andando a imporre il nostro credo calcistico per cercare di ottenere l’intera posta in palio. Ho tutti i ragazzi a disposizione, potrò quindi avere diverse opzioni anche a gara in corso per cercare di cambiare l’inerzia del match". La squadra cremisi va al "Montefeltro" da imbattuta, dopo i quattro punti ottenuti nelle prime due uscite del campionato di Eccellenza. "Il gruppo – aggiunge Passarini – sta rispondendo molto bene, la prova di Coppa ne è un segnale eloquente, tanti dei ragazzi scesi in campo erano alla prima gara di questo livello in carriera e hanno mostrato le loro doti. Cercheremo di fare il nostro gioco per larghi tratti del match e di non commettere errori, sapendo che gli avversari possono essere pericolosi in ogni circostanza".

Marco Natalini