Esame Maceratese. Domani la Sammaurese, c’è da allungare il passo

di LORENZO MONACHESI
27 settembre 2025
Con la Sammaurese una partita che per la Maceratese ha un peso rilevante: entrambe le squadre sono appaiate a quota 3, i biancorossi vantano il fattore campo, devono dare continuità alla vittoria a Sora e poi il calendario propone ai biancorossi una serie di impegni da affrontare con le pinze, a cominciare dalla sfida a Teramo e da quella interna con L’Aquila, avversari che non nascondono le ambizioni per un torneo da primi posti.

Ma nel calcio mai dire mai, tuttavia adesso bisogna concentrarsi sulla Sammaurese con i biancorossi dovranno forzatamente rinunciare al difensore argentino Pablo Lucero, si teme che il giocatore, uscito al 44’, possa restare fermo per due-tre partite, ieri si è allenato a parte.

Per il resto l’allenatore Matteo Possanzini può contare su tutti gli elementi della rosa, si stanno allenando con il gruppo anche Kone e Marsilii, il primo non rientra nei piani tecnici e il secondo non era stato convocato per Sora. Ma al di là degli interpreti c’è da dare continuità a quanto visto a Sora, una squadra che non ha commesso errori e ha corso pochi pericoli sapendo nel contempo cogliere l’attimo giusto per assestare il colpo vincente grazie al tiro di Ruani.

Anche i numeri fotografano la buona gara della Maceratese che a Sora ha effettuato 8 tiri, di cui la metà nella porta, e ha sviluppato un gioco da cui c’era l’aspettativa di 1,1 gol, come poi si è verificato grazie alla rete di Ruani. Di contro, la difesa ha recuperato 81 palloni, ha vinto 65 duelli e il 48% dei duelli aerei; i laziali ha avuto lo 0,761% di possibilità di fare gol.

In settimana c’è stata la scomparsa di Augusto Sabbatini, tesserato per 15 anni alla Maceratese di cui è stato anche capitano, per la gara contro la Sammaurese la squadra scenderà con il lutto al braccio per rendere omaggio a chi ha scritto pagine memorabili della storia biancorossa dimostrando serietà, un forte attaccamento a quella maglia e doti tecniche.

Il club invita i tifosi a entrare allo stadio almeno mezz’ora prima del fischio d’inizio, per partecipare insieme a un momento speciale in ricordo di Augusto.

© Riproduzione riservata

