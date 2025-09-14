Esame per il Chiesanuova. La squadra di Mobili nella tana del K Sport

Se difficile è stato il debutto in casa contro il Tolentino, la seconda uscita è forse più dura. Il Chiesanuova inaugura le trasferte salendo a Montecchio, ospite alle 15.30 del K-Sport. Una avversaria quotatissima, virtualmente in D prima dell’harakiri nel derby con l’Urbino dell’ultima giornata dello scorso torneo e poi sconfitta ai rigori dalla Maceratese nello spareggio. La squadra è passata da Magi a Protti ma è rimasta forte e, come accaduto al Chiesanuova domenica, avrebbe meritato di più nello 0-0 di Civitanova. Nei locali squalificato Torelli, pedina top del centrocampo, ma anche l’assenza del centrale Monaco, sempre per squalifica, pesa per gli ospiti. Mister Mobili, in difesa verrà spostato Mosquera in mezzo o si ricorrerà al veterano Tacconi? "Non ho deciso, c’è anche una terza possibilità che è quella di schierare la difesa a 3". Papa ha la condizione atletica per iniziare da subito? "sta bene, ha almeno un’ora sulle gambe. Devo valutare come sta Persiani che ha preso una botta alla caviglia". Cosa deve essere ripetuto e cosa deve cambiare dopo la discreta prova col Tolentino per sognare il blitz? "Loro sono collaudati e in casa particolarmente forti, noi veniamo da una buona prova nonostante il ko. Siamo stati tatticamente quadrati e intensi, dovremo ri-essere squadra".

Andrea Scoppa