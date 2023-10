Esame per la Civitanovese: "Occhio al Montegiorgio"

Gabriel Fernando Candia è un nuovo giocatore della Civitanovese e sarà a disposizione nella gara odierna contro il Montegiorgio. Si è concluso quindi il tesseramento del terzino destro argentino che nelle ultime settimane aveva preso parte agli allenamenti guidati dal tecnico Sante Alfonsi, dimostrando un’ottima forma fisica. Oggi la Civitanovese sarà impegnata alle 15 contro il Montegiorgio, "un avversario da prendere con le pinze – avverte il dg Claudio Cicchi (foto) –, che non ha ancora espresso tutto il suo valore ed è ben allenato". Sulla panchina dei rivali siede infatti l’ex Roberto Vagnoni, alla guida della compagine rivierasca nella stagione 2021-22. Un allenatore che Cicchi conosce bene e per il quale nutre "grande rispetto, così come – spiega – per tutta la formazione. Rispetto, però, non significa timore – aggiunge – perché la Civitanovese non ha paura di nessuno". Il dirigente analizza i pericoli che potrà incontrare l’undici di Alfonsi: "Non so se il Montegiorgio avrà a disposizione il talento Lorenzo Albanesi, ma vanta altri ottimi giocatori come Giordano Bardeggia e Giuseppe Paravati. Il loro maggior punto di forza è la difesa, sono una squadra solida ed infatti hanno perso soltanto due volte. Perciò dovremo essere bravi a trovare subito la via del gol". Rossoblù senza gli infortunati Becker e Spagna e lo squalificato Visciano, ma le alternative non mancano: i recuperati Garcia e Jorzolino Falkenstein, parso in ottima forma, mentre a centrocampo in questi giorni è stato provato il centrocampista 2005 argentino Thiago. Ma la Civitanovese dovrà dosare le energie in vista degli impegni ravvicinati, tre in otto giorni: "siamo sereni" assicura Cicchi.

Francesco Rossetti