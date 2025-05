Esonerato Paolo Giovannini: la società sportiva fa tabula rasa dopo il ko

Salta anche il direttore generale Paolo Giovannini. Dopo il ko di ieri la società ha deciso di dare il benservito al dirigente che a gennaio aveva smantellato una squadra che puntava ai playoff e che di fatto ha sbagliato ogni scelta di mercato delle ultime settimane. "Chiediamo scusa a tutti i tifosi. Questa annata è stata sbagliata, il primo a sbagliare sono stato io – ha spiegato il patron Luigi Mansi a fine incontro -. Non sono stato in grado di prendere le decisioni giuste. Esistono annate molto brutte purtroppo. Non è il valore degli atleti, è stata tutta una serie di scelte che hanno condizionato tutto l’ambiente e le scelte le ho fatte io. Se c’è un responsabile di questa annata sono io. Non c’è da trovare responsabili. Siamo una società sana, con tradizione e successi. Un’annata storta può capitare. Ma rafforza i nostri obiettivi. Se le istituzioni ci seguiranno e avremo anche quello che manca per andare in serie C noi vogliamo perseguire questo obiettivo futuro". E poi lo stoccata e la voglia di azzezare tutto per ripartire. Giovannini aveva un contratto fino a giugno 2027, con eventuale rinnovo automatico di altre due stagioni in caso di promozione in serie C. Ma la sua esperienza è durata pochi mesi. "Il direttore generale Giovannini è esonerato – ha concluso Mansi -. Abbiamo deciso di fare tabula rasa. I giocatori mi hanno promesso un rilancio, una scossa, mi auguro che domenica possano esprimersi come sanno fare".