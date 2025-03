Esonero al Montecatini. Via Fabbri, ecco Nishaj

Quando i risultati positivi non arrivano il primo a rimetterci è l’allenatore. È quello che succede nella maggiore dei casi dove dopo un periodo di esiti più bassi che alti, dove magari si sperava raccogliere qualcosa di positivo, quello non è arrivato, al contrario nonostante la buona volontà del gruppo si è usciti dal campo con un pugno di sabbia. E così dopo l’ultima sconfitta del Valdinievole Montecatini sul campo del San Marco Avenza la dirigenza ha deciso di sollevare mister Francesco Fabbri dall’incarico di allenatore della prima squadra. Per proseguire la stagione e guidare la squadra verso la salvezza il club ha deciso di affidarsi a una soluzione interna: l’incarico di allenatore infatti è stato affidato a Toledo Nishaj, preparatore atletico della squadra fino all’ultima partita.

Fabbri paga inevitabilmente un andamento decisamente negativo nel 2025. Nel girone di ritorno la squadra ha vinto infatti una sola gara, con l’Urbino Taccola, poi si è spenta la luce ed è arrivato qualche sporadico spareggio.

Il direttore generale Simone Mariotti è il primo a metterci la faccia e commenta così la situazione difficile in casa termale: "Dall’ inizio del 2025 abbiamo raccolto soltanto cinque pareggi nelle dieci partite giocate – ha detto Mariotti – e a questo punto serviva una scossa. Con tutto rispetto per mister Fabbri la società ha deciso di sollevarlo dal allenatore della prima squadra, mancano ancora quattro partite alla fine della stagione e guardando il calendario abbiamo da affrontare squadre importanti per la lotta ad uscire dal gruppo playout quali Casalguidi e Firenze Ovest in primis. Gli ultimi risultati non ci hanno fatto pensare con positività al futuro per cui abbiamo deciso di cambiare e gestire la situazione con le nostre forze. Domenica prossima arriva il Casalguidi e dobbiamo cercare di pescare il jolly se vogliamo uscire dal tunnel, agganciare la diretta rivale sarebbe molto importante per il finale di stagione, la società è vicina ai ragazzi, dobbiamo crederci tutti insieme se vogliamo arrivare all’ obbiettivo stagionale".

