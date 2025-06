Esordienti Maceratese trionfano nel torneo regionale "Paolo Rossi"

Ottimo risultato conseguito dal gruppo degli Esordienti della Maceratese. I baby dell’annata 2012, allenati dai mister Ricci e Giacconi, hanno infatti battuto nientemeno che l’Ancona nella finale della fase regionale del torneo "Paolo Rossi" e così hanno preso il pass per partecipare a quella nazionale.

Il Memorial "Paolo Rossi" è manifestazione internazionale dedicata all’indimenticato campione del mondo e capocannoniere di Spagna 1982. Squadra detentrice del titolo, tanto per far capire…. è il Real Madrid. Non a caso la copertura mediatica internazionale ad Arezzo sarà top, con trasmissioni su Sky, Rai Sport e Mediaset. La manifestazione costituisce una splendida vetrina e soprattutto sarà l’occasione anche per confrontarsi con altre importanti realtà di settore giovanile, sarà quindi un’interessante occasione di crescita. I giovani della Maceratese hanno avuto la meglio sull’Ancona a Villa San Filippo, perché per la prima volta la Sangiustese VP ha ospitato le gare clou. I biancorossi si sono imposti rimontando all’ultimo minuto e poi grazie alla lotteria dei calci di rigore. Le finali nazionali si giocheranno ad Arezzo ad inizio settembre.

Una bella soddisfazione per la società che spera di poter pescare in futuro tra questi ragazzi quei giocatori da dirottare nella formazione maggiore.

an.sc.