Esordio amaro. Il Borgo Mogliano si porta avanti, poi il Grottammare triplica
BORGO 1 GROTTAMMARE 3 BORGO : Conti, Ismani (39’ st Ceci), Mazzetti.V, Ruani, Appignanesi, Sako (30’ st Tarulli), Mongiello...
BORGO
1
GROTTAMMARE
3
BORGO : Conti, Ismani (39’ st Ceci), Mazzetti.V, Ruani, Appignanesi, Sako (30’ st Tarulli), Mongiello (16’ st Buresta), Castelli (28’ st Staffolani), Curzi.E, Zeqiri, Mazzetti.M. All: Eleuteri.
GROTTAMMARE: Beni, Porfiri, Tombolini, Alfonsi, Ferrari, Fabrizi (30’ st Ragni), Loretucci, Medori (9’ st Guenci), Ricci, Pomili.D, Ndreu (1’ st Capponi). All: Campanile.
Arbitro: Stortoni di Ascoli.
Reti: 4’ Mazzetti M., 36’ rig. e 19’ st rig. Pomili (R), 22’ st Loretucci.
Stecca l’esordio casalingo nel rinnovato Dino Ferretti, il Borgo Mogliano cade al cospetto di un Grottammare più quadrato ed esperto che rimonta l’iniziale vantaggio dei bianconeri locali firmato Michele Mazzetti. I biancoazzurri, prima dell’intervallo trovano il pareggio dagli undici metri con Pomili. Sempre il dieci del Grottammare si ripete nella ripresa, trasformando in maniera esemplare il secondo rigore di giornata. A suggellare la vittoria rivierasca ci pensa Loretucci per il 3-1 finale.
Nicolò Ottaviani
Continua a leggere tutte le notizie di sport su