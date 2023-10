"Esordio del nuovo mister Pistolesi: Spezia-Pro Sesto"

Ottava giornata di andata nel girone A delle serie C femminile, lo Spezia torna a giocare in casa e affronterà questo pomeriggio al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra la Pro Sesto. Ci sarà l’esordio del nuovo mister Alessandro Pistolesi e quindi la curiosità è tanta. Mancheranno, Ciampi, Sansevieri e Baratta non al meglio e Tumane in Nazionale, mentre ci sarà il rientro del portiere Aliquo. Convocate: Maarouf e Aliquo portieri; Barraza, Lehmann, Monetini, Karaivanova, Ciccarelli difensori; Dezotti, Manea, Sudyk Passalacqua, Lombardo e Duce centrocampisti; Lovecchio, Lundman, Gamache, Del Freo e Berti attaccanti. Con il mister, i vice Erbetta e Solinas, il preparatore Pitanti, i dirigenti accompagnatori Alberti e Pagano. Il via alle ore 14,30 con direzione di Picardi di Viareggio, assistenti Attanà e Atzei di Chiavari.

Marco Zanotti