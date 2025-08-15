Esordio in Coppa Italia, Pianese al lavoro. Mister Birindelli: "C’è voglia di fare bene"

Acquista il giornale
Domani amiatini in trasferta allo stadio ’Alberto De Cristofaro’ per affrontare alle 18 i padroni di casa del Giugliano

di GUIDO DE LEO
15 agosto 2025
Per mister Alessandro Birindelli sarà la prima gara da allenatore professionista

La Pianese si prepara all’esordio in Coppa Italia di serie C previsto per domani allo stadio ‘Alberto De Cristofaro’ contro i padroni di casa del Giugliano. Per le zebrette si tratterà del primo impegno ufficiale della stagione. Per accedere al turno successivo, gli amiatini dovranno imporsi nei 90 minuti: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore. La vincente di Giugliano-Pianese affronterà in casa chi avrà la meglio nella sfida Benevento-Guidonia Montecelio. A dirigere la gara sarà Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Fumarulo (Barletta) e Cantatore (Molfetta). Il quarto ufficiale è Vogliacco di Bari. A presentare la gara, in casa bianconera, è stato mister Alessandro Birindelli. "C’è grande emozione, perché sarà la mia prima partita da allenatore professionista – ha esordito il tecnico in conferenza stampa –. Ci tengo, come tutta la squadra, a fare una buona prestazione. Abbiamo alle spalle un primo mese di lavoro importante: i ragazzi hanno sempre risposto presente, con grande disponibilità, attenzione e professionalità. Questo mi riempie d’orgoglio e rappresenta un buon punto di partenza. Sul Giugliano non abbiamo molte informazioni: sappiamo però che hanno fatto un mercato importante, allestendo una rosa di valore con giocatori di categoria".

I campani hanno appena disputato, tra l‘altro un test amichevole contro il Napoli di Antonio Conte terminato 1-1. "Andremo in campo per disputare una partita seria, compatibilmente con le forze attuali – le parole del tecnico –. Abbiamo qualche infortunato che riduce la possibilità di avere una rosa lunga e di poter cambiare in corsa con caratteristiche diverse, ma il gruppo risponderà presente. La mia richiesta è semplice: giocare con intensità, grande voglia e determinazione. Il risultato lo vedremo sul campo. Sotto questo aspetto sono sereno. Le assenze non devono essere un alibi: chi c’è farà bene, anzi benissimo" ha infine concluso Birindelli. "Ci teniamo alla Coppa – ha evidenziato il mister del Giugliano Gianluca Colavitto – finalmente si inizia con le gare ufficiali. La Pianese viene da una ottima stagione. L’abbiamo studiata e ci siamo fatti un’idea, consapevoli che non sarà facile". I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati su Etes.it e nei rivenditori autorizzati Etes. Il costo unico dei tagliandi è di 13 euro compresi i diritti di prevendita fino alle 19 di oggi.

© Riproduzione riservata

