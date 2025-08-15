Esordio in Coppa Italia, Pianese al lavoro. Mister Birindelli: "C’è voglia di fare bene"

La Pianese si prepara all’esordio in Coppa Italia di serie C previsto per domani allo stadio ‘Alberto De Cristofaro’ contro i padroni di casa del Giugliano. Per le zebrette si tratterà del primo impegno ufficiale della stagione. Per accedere al turno successivo, gli amiatini dovranno imporsi nei 90 minuti: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore. La vincente di Giugliano-Pianese affronterà in casa chi avrà la meglio nella sfida Benevento-Guidonia Montecelio. A dirigere la gara sarà Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Fumarulo (Barletta) e Cantatore (Molfetta). Il quarto ufficiale è Vogliacco di Bari. A presentare la gara, in casa bianconera, è stato mister Alessandro Birindelli. "C’è grande emozione, perché sarà la mia prima partita da allenatore professionista – ha esordito il tecnico in conferenza stampa –. Ci tengo, come tutta la squadra, a fare una buona prestazione. Abbiamo alle spalle un primo mese di lavoro importante: i ragazzi hanno sempre risposto presente, con grande disponibilità, attenzione e professionalità. Questo mi riempie d’orgoglio e rappresenta un buon punto di partenza. Sul Giugliano non abbiamo molte informazioni: sappiamo però che hanno fatto un mercato importante, allestendo una rosa di valore con giocatori di categoria".

I campani hanno appena disputato, tra l‘altro un test amichevole contro il Napoli di Antonio Conte terminato 1-1. "Andremo in campo per disputare una partita seria, compatibilmente con le forze attuali – le parole del tecnico –. Abbiamo qualche infortunato che riduce la possibilità di avere una rosa lunga e di poter cambiare in corsa con caratteristiche diverse, ma il gruppo risponderà presente. La mia richiesta è semplice: giocare con intensità, grande voglia e determinazione. Il risultato lo vedremo sul campo. Sotto questo aspetto sono sereno. Le assenze non devono essere un alibi: chi c’è farà bene, anzi benissimo" ha infine concluso Birindelli. "Ci teniamo alla Coppa – ha evidenziato il mister del Giugliano Gianluca Colavitto – finalmente si inizia con le gare ufficiali. La Pianese viene da una ottima stagione. L’abbiamo studiata e ci siamo fatti un’idea, consapevoli che non sarà facile". I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati su Etes.it e nei rivenditori autorizzati Etes. Il costo unico dei tagliandi è di 13 euro compresi i diritti di prevendita fino alle 19 di oggi.