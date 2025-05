Esordio in Serie A per l’arbitro senese. Valerio Crezzini: un debutto da applausi. Ha diretto senza errori Udinese-Monza

E’ stato un ottimo esordio quello di Valerio Crezzini (nella foto), nella massima serie. Il fischietto senese, neopromosso ad arbitro Can, ha diretto domenica la sua prima partita da affettivo (Udinese-Monza, 1-2) dopo aver calcato più volte i campi della A come quarto uomo. La sua prova è stata giudicata sufficiente e anche più che sufficiente dalle principali testate sportive nazionali (Gazzetta dello Sport 6; Corriere dello Sport 6,5; Tuttosport 6): negli episodi più spinosi ha preso le decisioni giuste; in occasione del duello tra Birindelli e Kamara, che ha portato alla segnatura dell’1-2, Crezzini ha reputato l’azione regolare, cogliendo il favore del Var. E anche la rete di Caprari, convalidata dal fischietto senese, non era viziata: il giocatore ha colpito la sfera con la spalla sinistra e non con il braccio, dopo il palo colpito da Birindelli. Della sua direzione sono state apprezzate particolarmente la gestione in generale della gara e la lucidità con cui ha controllato i momenti più caldi della partita. Valerio Crezzini, insomma, è stato promosso anche sul campo: una bella soddisfazione per lui, per la sezione Aia di Siena-Artemio Franchi, che continua a vivere attivamente, e per la sua città che dai tempi di Matteo Trefoloni non aveva più avuto modo di apprezzare un arbitro nella massima categoria del calcio italiano.