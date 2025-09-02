Esordio vincente. Passarini: "Un successo dedicato agli splendidi tifosi del Tolentino»

"Ottimo esordio in un campo molto complicato". Parla così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo la vittoria per 4-1 dei cremisi a Trodica, match valevole per l’andata degli ottavi di Coppa Italia. Un test probante per il Tolentino che ha mostrato buone trame di gioco e ottimo ritmo, segnali sicuramente positivi in vista dell’esordio in campionato di domenica. "È un successo importante – dice il tecnico – che voglio dedicare alla splendida tifoseria di Tolentino, accorsa numerosa a sostenerci, alimentando l’entusiasmo che ha contraddistinto la piazza nel finale della scorsa stagione. Sicuramente dovremo mantenere alta la concentrazione anche nel match di ritorno, perché – aggiunge Passarini – nulla è ancora deciso, ma è un risultato che ci ripaga per il lavoro fatto fino ad oggi".

Interessante la novità proposta dal tecnico a centrocampo, visto che ha optato per una linea mediana a due, per cercare soluzioni alternative all’infortunio di Badiali, giocatore chiave nel suo ruolo. "Stiamo cercando di colmare questa importante lacuna, ho in mente anche altre soluzioni possibili che nelle prossime partite sperimenteremo, ma sono sicuro che la squadra reagirà bene, perché i ragazzi si applicano nel giusto modo come poi hanno dimostrato in campo". Prestazione molto positiva nel collettivo cremisi, spicca tra gli altri la doppietta di Iori all’esordio, subito grande protagonista nel reparto avanzato in coppia con Moscati, lasciando presagire buoni propositi per il futuro. "Ho la fortuna – afferma il tecnico del Tolentino – di poter allenare un gruppo molto qualitativo, Iori sicuramente è un calciatore che può darci tanto per le sue caratteristiche e trovare il gol con continuità aiuterà sicuramente anche lui a rendere al meglio".

Marco Natalini