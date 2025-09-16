Esperienza. Invictasauro, Allievi 2009-2010 in ritiro per diventare ’squadra’

In ritiro lontano da casa come i calciatori professionisti. Un’esperienza che lascia il segno: gli Allievi 2009 e 2010 dell’Invictasauro sono stati in ritiro per unirsi ancora di più.

I giovani calciatori grossetani hanno condiviso un unico progetto ed hanno vissuto un ritiro sportivo indimenticabile nella suggestiva cornice di Chianciano Terme, nota località termale che ha fatto da sfondo a giorni intensi di calcio, passione e crescita personale.

"Dal primo all’ultimo giorno – spiegano i dirigenti della società –, i ragazzi hanno sperimentato ciò che vivono i veri professionisti: doppie sedute di allenamento giornaliere, pianificate con cura dallo staff tecnico altamente qualificato della società, in un contesto stimolante e immersivo. Il programma ha incluso sedute tecnico-tattiche, lavori di potenziamento fisico, momenti di gruppo e riflessioni sul valore dello sport e del lavoro di squadra. Tutto è stato pensato per offrire ai giovani calciatori non solo un’opportunità di crescita atletica, ma anche un’occasione per rafforzare legami, responsabilità e spirito di appartenenza. Il ritiro ha rappresentato un momento chiave nella preparazione alla stagione, ma anche un’esperienza di vita condivisa, tra fatica, sorrisi e amicizie. Il progetto dell’Invictasauro non si limita al campo: l’obiettivo è formare atleti completi, con un approccio educativo fondato su etica, rispetto e passione. E questa iniziativa della squadra Allievi 2009-2010 va proprio in questa ottica di accrescimento dei valori da parte dei giovani calciatori in erba".