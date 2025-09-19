Esperimento da vincere

Ci sarà anche la Pistoiese ai nastri di partenza del campionato sperimentale Under 18, che la Lega Nazionale Dilettanti della Toscana ha deciso di riproporre per la stagione 2025/26 dopo il positivo debutto nella precedente annata sportiva. Riservato ai nati nel 2008, vedrà la presenza di 46 società, divise in tre gironi da diciotto, e prenderà il via il prossimo 27 settembre. A guidare gli arancioni sarà Nicola Pitaniello, un tecnico che seppur giovane ha tanta voglia di mettersi in gioco insieme ai suoi ragazzi.

"Trattandosi di un campionato sperimentale le incognite sono tante - ha raccontato l’allenatore -, sia per noi che per le altre squadre. Per quanto ci riguarda abbiamo inserito in rosa quasi tutti giocatori nuovi e in queste prime fasi è fondamentale conoscersi bene. Fin da subito stiamo cercando di creare un gruppo compatto e di trovare la sintonia tra i vari elementi. Non è facile, ma sinceramente pensavo di avere qualche difficoltà in più, soprattutto considerando l’età. In realtà ho avuto modo di conoscere ragazzi seri che hanno capito l’importanza della piazza e di una maglia come quella della Pistoiese".

In mezzo alle tante incognite che riserverà il campionato Under 18 l’unica certezza è che ci sarà da lavorare sodo in ogni allenamento. "Durante la settimana il gruppo sta rispondendo bene ai miei stimoli - ha sottolineato Pitaniello - e questo è un aspetto che mi rende molto felice. Al di là degli aspetti tecnico-tattici, quando si ha a che fare con ragazzi come questi si può pensare di togliersi soddisfazioni importanti. Gli obiettivi? Impossibile parlarne al momento. Anche per me è un campionato nuovo ed è ancora presto per capire i rapporti di forza che ci saranno nel nostro raggruppamento".

La Pistoiese è stata inserita nel Girone A del quale fanno parte realtà della provincia come Am Aglianese, Ramini e Olimpia Pistoiese ma anche compagini più lontane come Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana: un mix di formazioni con il quale sarà importante prendere le misure fin da subito. A Nicola però non manca l’esperienza, nonostante non abbia ancora compiuto quarant’anni: "Questa è la mia terza stagione alla Pistoiese - ha proseguito il tecnico - e in passato ho lavorato sia nello staff della prima squadra in Serie D sia con la Juniores di Agostiniani lo scorso anno. Ogni campionato, ogni gruppo ti permette di imparare tanto, soprattutto dal punto di vista umano. Il mio compito è anche quello di far capire ai ragazzi che Pistoia non è una piazza come le altre e che questa maglia ha un significato speciale. Fino ad ora i giocatori lo hanno capito, per loro è una responsabilità ma anche uno stimolo. Abbiamo una società solida alle spalle che non ci fai mai mancare niente durante la stagione – conclude –: il nostro compito è onorare i colori arancioni".

Michele Flori