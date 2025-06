Esposizione di magliette storiche del Pisa: un viaggio nella storia nerazzurra

Dalla maglia di Berggreen strappata nel match contro la Juventus, passando per una delle più vecchie dello Sporting Club anno 1953, fino alle quelle delle promozioni in Serie A. Al Centro Pisanova da ieri e fino a stasera è in mostra un pezzo di storia nerazzurra: si tratta di un’esposizione di decine di magliette che hanno segnato la storia del club. "Da quando avevo 6 anni e ho conosciuto Romeo Anconetani, storico cliente del bar di mio babbo a Marina - spiega Yuri Bianchi, curatore dell’esposizione -, io colleziono manufatti del Pisa. Cominciai da bambino a chiedere a Romeo le maglie e oggi detengo oltre 5mila pezzi a tema Sporting Club, la più grande collezione che esista. Quando il centro Pisanova ha chiesto a me e Matteo Cerrai di allestire questa mostra, non abbiamo potuto rifiutare".

Tra i cimeli c’è la maglietta di Giancarlo Pulitelli usata contro il Montevarchi nel ‘76 in cui i nerazzurri ottennero la salvezza in serie C proprio grazie alla rete dell’attaccante, la "Robrik gialla" molto cara ai tifosi del Pisa, la 11 di Piovanelli e la 8 del “Cholo“ Simeone usate nel campionato di 1990-1991, ma anche la "maglia di Natale" del portiere Spagnulo. Insomma, dei veri e propri tesori nerazzurri che ripercorrono "una vita in mezzo ai guai" e che non lasceremo mai.

Mar.Fer.