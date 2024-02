Estasi Bibbiano: vince il big match con la Vianese

BIBBIANO/SAN POLO

1

VIANESE

0

BIBBIANO/SAN POLO: Carpi, Fornaciari, Macca, Galassi, Bonacini, Errigo, Lucchini (14’ st Cilloni), Benassi, Messori, Finocchio (36’ st Borges), Rozzi (36’ st Bassissi). A disp. Borzacchiello, Rota, Caffarra, Carlini. All. Tedeschi.

VIANESE: Della Corte, Mammi, Mhadhbi (36’ st Coli), Cani (12’ st Lusoli), Zuccolini, Caselli, Zinani, Leoncelli, Adusa, Rivi (28’ st Veratti), Piscopo (12’ st Cinquegrano). A disp. Bragazzi, Peterlini, Marmiroli, Manai, Rizzuto. All. Iemmi.

Arbitro: Orlando di Modena.

Reti: 44’ Rozzi.

Note: ammoniti Fornaciari, Galassi, Errigo (B), Cani e Caselli (V).

Va al Bibbiano San Polo lo scontro al vertice con la Vianese. La rete del giovane Rozzi, arrivata nel finale del primo tempo, regala agli uomini di Tedeschi il +3 sui rivali di giornata: per capire se sia la fuga giusta sarà necessario attendere ancora qualche settimana, certo il successo vale molto più dei 3 punti odierni.

Ospiti pericolosi dopo 2’, quando un tiro dal limite di Caselli sfila di poco a lato; le due squadre giocano a scacchi e faticano a creare occasioni da rete, ma il Bibbiano/San Polo si fa vedere dalle parti di Della Corte con una conclusione di Caselli, anch’essa fuori di un nonnulla. Poco dopo Mhadhbi calcia da fermo, Adusa non arriva per il tap in vincente. Quando le due squadre sembrano destinate ad andare negli spogliatoi sullo 0-0, arriva l’acuto dei padroni di casa: Lucchini serve Rozzi, che salta il diretto avversario e scarica a rete un preciso diagonale, su cui il numero 1 avversario non può far nulla. Nella ripresa è ancora Rozzi a fare pentole e coperchi, ma sulla sua girata vigila attendo Della Corte; dall’altra parte è il neo entrato Lusoli ad alzare i giri del motore, ma sul suo tiro cross nessun compagno è pronto alla deviazione decisiva. Al 64’ Carpi si rende protagonista di un pregevole intervento su Rivi, per poi fare il bis sul colpo di testa a botta sicura di Veratti, salvando così il risultato.