Esulta il Monterappoli: 3-0. Punto prezioso per l’Avane

Un solo successo è arrivato nell’ultimo weekend di campionato per le formazioni del circondario impegnate in Prima e Seconda Categoria. L’unica squadra ad esultare è stato il Monterappoli, che nel girone F di Seconda Categoria ha regolato 3-0 a Cambiano i pratesi del San Giusto, terzultimi in classifica. Decisiva per gli uomini di Bruno la doppietta dell’esterno Fanuele e dell’attaccante ex Ponzano, Mantelli. Per i neroverdi empolesi si tratta della prima vittoria del 2025 che consente loro di riscattare le ultime tre sconfitte di fila e di salire a quota 25, più o meno esattamente a metà classifica: i play-off sono infatti distanti otto lunghezze, mentre sette sono quelle di vantaggio sulla retrocessione.

Nello stesso raggruppamento punto prezioso in chiave salvezza per l’Avane che esce indenne dal difficile campo della Virtus Comeana quarta in classifica. I gialloneri restano ultimi, ma sempre con soli due punti di ritardo dall’Atletica Castello e dalla possibilità quindi di giocarsi la permanenza in categoria ai play-out. Niente da fare, invece, per il Santa Maria che viene superato 3-0 a domicilio da La Querce. Una sconfitta pesante perché si trattava di uno scontro diretto ai margini della zona play-out, che riallontana la salvezza diretta.

Chiudiamo il resoconto della Seconda Categoria con quanto fatto da Ponte a Cappiano e Aurora Montaione nel girone G. I calligiani hanno impattato 1-1 al Mediceo contro il Corazzano, vedendosi raggiungere al 65’ da un gol di Ricci dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione grazie ad una rete di Rossi. Un pari che lascia la squadra di Bettarini dietro agli avversari a meno sette dai play-off. Un gol di Salvadori condanna invece l’Aurora Montaione sul campo del Capanne, con gli arancioblu che conservano però un confortante margine sulla zona retrocessione.

Chiudiamo con il girone F della Prima Categoria dove il Gambassi torna con un pareggio a reti bianche dal campo del Vaggio Piandiscò penultimo in graduatoria, finendo anche in dieci per l’espulsione di Bak Said, che mantiene i termali al quarto posto insieme all’Audace Galluzzo con cinque punti da difendere per conservare il proprio piazzamento play-off.

