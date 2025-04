Ettore Ionni lascia il Matelica dopo aver raggiunto la salvezza

"La mia avventura al Matelica finisce qui, nel prossimo campionato non ci sarò io sulla panchina biancorossa. Faccio un ‘In bocca al lupo’ alla società e a me stesso per il futuro". Sono le parole di Ettore Ionni dopo l’ultima gara di campionato, persa domenica in casa contro il Tolentino. La sua missione era quella di centrare la salvezza: ci è riuscito con una giornata di anticipo e, dunque, se ne va a testa alta, sapendo di aver raggiunto l’obiettivo prefissato dal Club, nonostante le difficoltà incontrate in un ambiente carico di tensioni. "Ringrazio i ragazzi – ha detto Ionni – perché hanno onorato fino all’ultimo la maglia e il campionato mettendoci il massimo impegno, sia in campo che in allenamento".

Intanto, lascia il sodalizio matelicese – dopo ben 14 anni – pure il preparatore dei portieri Fabrizio Nizi. "È stata una lunga cavalcata, ricchissima di emozioni e di risultati raggiunti – ha sottolineato – iniziata nell’annata 2011-2012 in Promozione. Sono stati anni fantastici, indimenticabili. So di avere dato tanto, tutto quello che potevo dare col mio contributo, ma al tempo stesso sono consapevole di aver ricevuto molto e di aver arricchito il mio bagaglio professionale. Ringrazio l’ambiente Matelica Calcio per quello che ha rappresentato nella mia esperienza di vita, ora le nostre strade si separano. Sicuramente porterò dentro il ricordo di tantissimi compagni di viaggio".

m. g.