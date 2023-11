Euro 2024. San Marino scrive la storia. A segno in tre gare consecutive

Tre gol realizzati nelle ultime tre gare di qualificazione agli Europei del 2024. Tre gol che non hanno portato punti a San Marino, ma che restano comunque storici per la piccola Nazionale del Titano. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello realizzato lunedì sera, nell’ultimo match di qualificazione, dall’attaccante Filippo Berardi contro la Finlandia (2-1 il finale per gli ospiti allo Stadium). Non nasconde la soddisfazione l’attaccante del Cosmos, lui che qualche gol pesante in carriera lo ha realizzato anche tra i professionisti. Dagli inizi con la maglia a scacchi del Rimini, fino alla Primavera del Torino. Poi Juve Stabia, Monopoli, Vibonese, Ancona e Sammaurese. E pensare che nell’ultimo periodo era uscito dal giro della Nazionale, tra un infortunio e l’altro. Tanto da essere convocato, in extremis l’altra sera con la Finlandia in seguito all’infortunio di Nanni. "Sono contento, è un po’ che mancavo dalla Nazionale – dice Berardi, freddissimo dal dischetto nel recupero, dopo che quel rigore se lo era conquistato caparbiamente – quindi sono sicuramente contento di aver fatto questo gol. E, in più, in tre partite consecutive San Marino non era mai riuscito fare gol, quindi è un record che fa piacere. Stiamo crescendo molto, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni".

Alessandro Golinucci contro la Danimarca, Simone Franciosi contro il Kazakistan e Berardi, appunto, contro la Finlandia. Tre reti che non cancellano quello zero nella casella dei punti conquistati nel girone H, quello vinto dalla Danimarca davanti alla Slovenia, ma che permette alla Nazionale di San Marino di non essere comunque la peggiore delle squadre che hanno partecipato a queste qualificazioni. Sono cinque quelle che hanno chiuso senza punti (Cipro, Malta, Gibilterra e Liechtenstein, insieme ai titani), ma se ’contiamo’ il numero di gol realizzati peggio di San Marino hanno fatto Gibilterra con zero gol, Lichtenstein con uno, ma anche Malta, Far Oer ed Estonia con due. Insomma, una piccola grande conquista. "Il gruppo è veramente la nostra forza – se la gode il commissario tecnico Fabrizio Costantini – Chi entra qui fa sempre il suo. Sono felice che questa volta il gol sia spettato a Berardi. E ora sappiamo che ce la potremo giocare in Nations League".