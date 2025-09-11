Euro Under 21. Titani battuti dalla Romania. Il ct: "Arriveranno anche i gol»

La Nazionale Under 21 ha inaugurato la serie di gare casalinghe di qualificazione al prossimo Europeo con una partita di grande applicazione e garra contro la Romania allo Stadium, nonostante la sconfitta (2-0). Opponendo una fase difensiva di livello contro una delle squadre maggiormente accreditate nel girone. La Romania era squadra affamata di vittoria dopo il mezzo passo falso della gara d’esordio. Ha segnato un gol per tempo, il secondo quasi allo scadere. Ne ha cercati altri, sfruttando più le doti singole rispetto al movimentismo dei finlandesi. In molti casi ha litigato con l’organizzazione dei titani. In altri, con uno Jacopo Casadei in versione Superman.

"Dovevamo lavorare sugli errori fatti in Finlandia – ricorda il commissario tecnico dell’Under 21 sammarinese Matteo Cecchetti ai microfoni di Rtv San Marino – Con la Romania credo che si sia visto perché la squadra è stata sempre compatta e ordinata in campo. Dall’altra parte avevamo una squadra che veniva da un pareggio interno, quindi aveva una gran voglia di vincere, ma siamo riusciti a contrastarla bene. C’è stato da soffrire, ma lo sappiamo. Adesso dobbiamo fare il prossimo passo che è quello di giocare anche questi tipi di partite, ma di essere molto più presenti pure in fase offensiva". Cecchetti non dimentica gli obiettivi. "Avevamo il compito di difendere in una maniera e di andare ad attaccare in un’altra, soprattutto nelle transizioni. Ci lasciavano tanto spazio sui corridoi, siamo stati poco lucidi sulla riconquista, ad andare ad attaccare gli spazi e a servire i compagni. Però i gol arriveranno, perché questi ragazzi hanno una gran voglia di far bene".

San Marino (5-3-2): J. Casadei; S. Gasperoni, Domeniconi, Zavoli (68’ Ciacci), Montali, Bugli; Chiaruzzi, Cervellini (82’ M. Casadei), Della Balda (82’ Arlotti); Canarezza (68’ M. Gasperoni), Protti (76’ Tamagnini). A disp.: Borasco, Sammaritani, Molinari, Riccardi. All.: Cecchetti.

Romania (4-1-4-1): Lefter; Strata (82’ Țuțu), Dutu, Tudose, Ciubotaru; Boțogan (72’ Vulturar); Biliboc, Szimionas, Radaslavescu (72’ Vermeșan), Musi (59’ Pop); Burnete (59’ Trica). A disp.: Rafaila, Jalade, Pascalau, Radulescu. All.: Curelea.

Arbitro: Antoine Chiaramonti (Andorra). Assistenti: Juan Guiu Serra e Carlos Gonçalves.

Marcatori: 11’ Biliboc, 87’ Trica.