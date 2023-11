Eurogol di Petriccioli, il Magra Azzurri vola. Tarros e Don Bosco chiudono a reti bianche

CADIMARE

0

MAGRA AZZURRI

1

CADIMARE: Pietra, Tomagnini (76’ Ferrari), Belatti (91’ Tonelli M.), Di Vittorio, Sicuro, Conti, Bartoletti (63’ Afonso Calefe), Ambrosi, Mathibedi, Mazzucchelli (70’ Caneri), Portoghese (85’ Capetta). (A disp. Rossi, Scatigna, Pellegrini, Haxhiu, Leotta).

MAGRA AZZURRI: Tonelli R., Lazri, Mameli, Ortelli, Barabino, Gianarelli (74’ Salamina), Petriccioli (77’ Gasparotti), Lazzoni (54’ Benabbi), Pannone (65’ Pellegri), Ballani, Rizzari. Cozzolino, Ratti, Lertola, Giannini W.

Arbitro: Mazzini di Chiavari (Vigne e Massa di Chiavari).

Rete: 60’ Petriccioli.

LA SPEZIA – Una prodezza su calcio piazzato di Davide Petriccioli regala al Magra Azzurri il successo sul terreno del Cadimare al ’Denis Pieroni’.

Un match combattuto ma con poche azioni degne di nota sotto porta, anche per la buona attenzione messa in campo dalle due difese. Tre grandi interventi di Tonelli nel primo tempo, al 19’ in corner su un tentativo di Bartoletti imbeccato da Mathibedi, al 39’ su bordata di Portoghese e al 41’ su una conclusione di Mathibedi a chiusura di un’azione impostata da Mazzucchelli e sviluppata da Di Vittorio. Al quarto d’ora della ripresa il ’numero’ di Petriccioli che infila il pallone sotto la traversa avversaria. Pochi minuti più tardi lo stesso Petriccioli sfiora il raddoppio fuggendo in contropiede: quindi assalto cadamoto sino al termine, ma senza riuscire a pareggiare.