European Blind Football League, a Campi il Campionato Europeo Calcio a 5 non vedenti

Firenze, 1 marzo 2025 - Sabato 1° Marzo 2025, al Circolo Arci Dino Manetti di Campi Bisenzio, sede della Quartotempo Firenze, si terrà la seconda delle cinque fasi dell’European Blind Football League, un Campionato Europeo di Calcio a 5 Non Vedenti che quest'anno vede la partecipazione delle sei migliori squadre Europee: Royal National College per l'Inghilterra, Bondy (Parigi) per la Francia, Dortmund per la Germania, Charleroi per il Belgio, Salonicco per la Grecia e Quartotempo Firenze per l’Italia, secondo il calendario e gli orari in allegato.

Il programma della giornata è stato presentato da Nicola Armentano, consigliere metropolitano con delega allo Sport, e Matteo Fazzini, presidente della Quartotempo Firenze.

"È un momento tanto atteso e sognato da molti degli atleti partecipanti quello di sabato – ha spiegato Nicola Armentano -. Sarà un momento sportivo ma anche momento per costruire nuove relazioni, nuove amicizie. Sarà bello se molte persone con disabilità potranno avvicinarsi allo sport. E’ anche questo il ns scopo. E come istituzioni non possiamo fermarci, abbiamo il dovere di promuovere azioni e includere tutti, sfruttando quel grande volano che è lo sport. Sarà anche un modo di fare cultura, far conoscere le bellezze dei nostri territori: unire sport e cultura è un obiettivo da perseguire". A fine partita le squadre saranno accompagnate in un giro turistico grazie alla disponibilità dei mezzi di Autolinee Toscane. Bisogna sottolineare che si tratta di atleti veri che corrono e dribblano e fanno cose incredibili. Si tratta di un momento "da raccontare per loro ma anche per i loro tecnici, le loro famiglie e i tanti volontari che quotidianamente donano il loro tempo e il loro impegno per questi atleti che hanno il sogno di giocare a pallone come tutti gli altri. Raccontarlo e invitare ad assistere alle partite e ad incoraggiarli sarebbe il più bel goal che noi potremmo fare per loro”.

“Quando, durante l’estate, si è iniziato a parlare di Euroblind – sottolinea Matteo Fazzini, Presidente dell’associazione Quartotempo - ci siamo accorti che sarebbe stata l’occasione di fare un salto di qualità, da tanti punti di vista, ma anche che mancavano le risorse per intraprendere un percorso che avrebbe portato la squadra a quattro trasferte europee. Per questo motivo devo ringraziare tantissimo tutte le istituzioni e gli sponsor che ci hanno aiutato, prima fra tutti Smile Project, la onlus creata da Elsa Michael, che attraverso raccolte fondi e specifici progetti sostiene soggetti deboli in Eritrea, compresi non vedenti. Il loro supporto, insieme a quello delle attività citate in locandina, hanno reso possibile quello che fino a pochi anni fa sarebbe apparso inattuabile”.

Jacopo Lilli, responsabile area non vedenti di Quartotempo e capitano della squadra di calcio a 5 non vedenti, ha ricordato come solo dieci anni fa sul territorio fiorentino fosse inimmaginabile una realtà come quella che porta avanti Quartotempo, che ha fatto dell’accoglienza il proprio obiettivo, fino alla realizzazione di quello che sembrava un sogno destinato a restare tale.

Presenti, per il Comune di Campi Bisenzio l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini e l’assessora allo sport Concetta Pizzirusso, che si sono detti orgogliosi di poter ospitare sul proprio territorio un evento di portata internazionale, mentre a rappresentare il Comune di Firenze era presente Letizia Perini, assessora allo sport, la quale ha sottolineato come il ruolo delle istituzioni in campo sportivo sia proprio quello di eliminare gli stereotipi, e per farlo dobbiamo lavorare alla ricerca degli strumenti più adeguati alle diverse esigenze, anche realizzando soluzioni visionarie. All'incontro di presentazione hanno preso parte anche Paolo Mangini, presidente del comitato regionale Toscana della Federcalcio, Massimo Porciani, presidente del comitato italiano Paralimpico, e Damiano Bonifaci, direttore della filiale Chianti Banca di Campi Bisenzio, fra i sostenitori dell’evento.

Armentano, nell’augurare alle squadre dell’Euroblind una memorabile competizione che va oltre l’agonismo, ha anticipato la volontà di inserire nelle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi metropolitane uno spazio per il calcio non vedenti.

La Squadra di Calcio a 5 Non Vedenti della Quartotempo Firenze è composta da 10 atleti Non Vedenti, 3 portieri, 1 mister, 1 figura psicologica sempre presente in campo, 1 addetto ai trasporti e numerose altre figure come educatori, tirocinanti, servizio civilisti e volontari, che ricoprono ruoli fondamentali per lo svolgimento delle partite e degli allenamenti settimanali.

L’evento, che è l’unico campionato a livello europeo di calcio a 5 organizzato esclusivamente per atleti non vedenti, si svolgerà presso il Circolo Arci Dino Manetti in via Baracca 2/G a Campi Bisenzio, con inizio alle ore 8.30 e termine alle 18.30.

La squadra Quartotempo Firenze giocherà al mattino alle ore 11 e nel pomeriggio alle ore 17.