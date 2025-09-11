Europei Beach soccer, azzurri travolgenti. L’Italia batte per sei reti a tre il Portogallo

Seconda giornata di incontri per l’Euro Beach Soccer, in svolgimento al Matteo Valenti Beach Stadium, ricchissima di incontri e con una notizia molto positiva. L’Italia di Emiliano Del Duca batte 6-3 il fortissimo Portogallo e, alla luce del successo contro la Francia (ai rigori) di martedì, è già qualificata per le semifinali. Ancora una volta decisivo per gli Azzurri l’apporto di un portiere. Stavolta tocca al viareggino Leandro Casapieri sbloccare il risultato nel 1° periodo. Nel 2° Vasco pareggia, ma l’altro viareggino Tommaso Fazzini riporta avanti l’Italia, poi è Josep Junior ad infilare il 3-1. Nel 3° periodo ancora spettacolo, ma l’Italia non rischia mai. Ancora Tommaso Fazzini per il 4-1, Leo Martin accorcia ma arriva il nuovo centro azzurro con Josep Junior cui risponde ancora Leo Martins. La ciliegina sulla torta ce la mette un altro viareggino, Luca Remedi, per il 6-3 finale. Formazione: Casapieri, Josep Junior, Sciacca Alla, Sassari, Remedi A., Remedi L., Fazzini, Shalabi, Genovali, Santini. Domani alle 18 per gli azzurri la partita conclusiva del girone A contro i vicecampioni del mondo della Bielorussia

Nell’altro incontro di giornata la Bielorussia supera 6-4 la Francia e si qualifica. Classifica: Bielorussia 6; Italia 4; Portogallo e Francia 0. Nel girone B: Svizzera-Ucraina 4-5 e Danimarca-Spagna 5-7. Classifica: Spagna e Ucraina 3; Svizzera e Danimarca 0. Per quel che riguarda la Seconda Serie: Estonia-Lettonia 8-2; Georgia-Turchia 1-4; Estonia-Turchia 4-3; Lettonia-Georgia 3-2; Kazakistan-Malta 7-4; Lituania-Belgio 3-1.

Femminile. Esordio amaro per le zurre di Simone Feudi che cadono 3-0 contro la Spagna. Sblocca Jessi dopo pochi secondi, poi allungano Gonzáles e Mirón nel 3° periodo. Classifica: Spagna 3; Ucraina e Italia 0. Nell’altro girone la Polonia, dopo il 5-5 dei regolamentari, ha superato ai rigori la Svizzera che arrivava dal 3-3 contro il Portogallo. Classifica: Portogallo, Polonia e Svizzera 1. Le Azzurre torneranno in campo oggi, alle 18, nella decisiva sfida contro l’Ucraina. Programma completo: Turchia-Lituania (10.15); Estonia-Georgia (11.30); Romania-Malta (12.45); Azerbaijan-Belgio (14.00); Svizzera-Danimarca (15.30); Spagna-Ucraina (16.45); Italia-Ucraina (18.00).

Sergio Iacopetti