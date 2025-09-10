Europei Beach soccer. Vittoria azzurra ai rigori

Gettare il cuore oltre l’ostacolo. Questo ha fatto, contro la Francia, l’Italia vicecampione continentale in carica, impegnata agli Europei di Beach Soccer da ieri in svolgimento al Beach Stadium Matteo Valenti. Successo di rigore e che ha messo a dura prova le coronarie di tutti gli appassionati viareggini e non solo presenti al Beach Stadium, nonostante il pomeriggio uggioso. Pronti via e, da calcio d’inizio, Gosselin gela gli entusiasmi portando avanti i galletti di Francia. L’Italia ci mette un po’ a reagire, trova il pari a metà tempo con Josep Junior, ma non fa nemmeno in tempo ad esultare che capitola nuovamente sotto la giocata di Bru. Nel secondo periodo l’allenatore Emiliano Del Duca mischia le carte e Sciacca trova il 2-2, ma ancora una volta la Francia rimette la testa avanti stavolta con Laassami. A poco più di 6’ dal termine, nell’ultimo e decisivo tempo, ancora Sciacca infila il nuovo pareggio che porta ai supplementari. Supplementari in cui, tanto per cambiare, è la Francia a trovare il nuovo vantaggio con Constant.

Vantaggio che resiste fino a 10’’ dalla fine quando Gean Pietro realizza il definitivo 4-4, che spalanca la porta ai rigori. Rigori che, grazie alle realizzazioni di Sciacca, Luca Remedi, Sassari Alla e Joseph Junior, parlano italiano. Oggi la sfida contro il Portogallo campione d’Europa, in un match attenissimo e pronisticabile per la fase finale, ma i lusitani, dopo l’inattesa sconfitta patita contro la Bielorussia, si trovano già con le spalle al muro. Agli azzurri il compito di darEe loro la spallata decisiva.