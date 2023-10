Europei UNDER 17. Al ’Mazzola’ l’Italia cala il poker con i titani

Finisce con quattro gol dell’Italia e con San Marino a secco il primo incontro del gruppo 11 di qualificazioni agli Europei Under 17 dell’anno prossimo andato in scena ieri al ’Valentino Mazzola’ di Santarcangelo (4-0). L’Italia è già avanti dopo otto minuti: l’azione parte da Camarda, il giocatore più atteso, che in area si libera di Forcellini poi calcia trovando la parata di Casadei. La sua respinta però è corta: Mosconi è il primo ad avventarsi sulla palla e segna. Il raddoppio degli Azzurrini a inizio ripresa. Di Nunzio va al tiro, Casadei respinge ma suo malgrado spedisce il pallone verso Coletta, il quale segna indisturbato. Poi vanno a bersaglio anche Camarda e Verde nel recupero a completare il poker. L’Italia si porta così in vetta al girone per differenza reti, ma a pari punti con la Grecia vincente sull’Irlanda Del Nord (2-0). San Marino tornerà in campo sabato alle 12 contro la selezione giovanile ellenica.