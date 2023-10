Europei Under 17. I titani non sfigurano affatto, ma a prendersi tutto è la Grecia

C’è un pizzico di rammarico, dopo una prestazione che però non può non riservare grandissimo orgoglio per la Nazionale Under 17 di San Marino, impegnata nel girone di qualificazione agli Europei di categoria, programmati per il 2024. Dopo il più che positivo debutto con l’Italia, dove non solo Casadei – fisiologicamente uomo copertina – ma tutti i sedici ragazzi mandati in campo da Bonesso hanno garantito una prestazione straordinaria, i biancazzurrini si sono ripetuti ieri allo stadio dei Pini di Cervia. Non solo una fase difensiva di grande efficacia – come testimonia il risultato finale ottenuto con la Grecia (2-0) –, ma anche pungenti ripartenze che hanno creato grattacapi alla retroguardia ellenica. Le reti degli ellenici sono arrivate una per tempo. Martedì prossimo i giovani titani torneranno sull’erba del ‘Valentino Mazzola’ di Santarcangelo per affrontare i pari età dell’Irlanda del Nord, con calcio d’inizio alle 15.