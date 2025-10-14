Europei Under 21. Titani a caccia dei primi punti nella sfida in casa del Kosovo

Dopo la buona prova di venerdì scorso in amichevole con l’Albania a Tirana, la Nazionale Under 21 di San Marino torna a concentrarsi sulle gare ufficiali. A Pristina, capitale del Kosovo, oggi (calcio d’inizio alle 18) i ragazzi del commissario tecnico Matteo Cecchetti affronteranno i padroni di casa allo Stadio Fadil Vokrri in una nuova sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. La terza. Sarà inoltre una prima volta ufficiale per le due nazionali giovanili, che mai si sono incrociate prima. Di recente, infatti, solo la Nazionale maggiore ha affrontato il Kosovo, in amichevole, nel 2021. In classifica, San Marino e Kosovo sono separate da un solo punto e dunque ancora alla ricerca della prima vittoria nel girone A. "Affrontiamo una squadra che sta facendo un grande percorso di crescita – le parole del commissario tecnico dei titani Matteo Cecchetti alla vigilia del match – nonostante non abbia iniziato al meglio il girone. Sono convinto che il suo reale valore verrà fuori e potrà successivamente giocarsi il secondo posto assieme a Finlandia e Romania. Sono una squadra molto tecnica. Con la Spagna la sfida è rimasta aperta sino alla fine e con la Finlandia il pareggio che hanno ottenuto era anche stretto viste le tante occasioni che hanno avuto. Dovremo fare attenzione al loro contropiede e alle ripartenze che possono metterci in difficoltà". "Stiamo bene e ci siamo preparati bene per questa partita – dice il centrocampista dell’Under 21 biancazzurra Enea Della Balda – Abbiamo studiato il Kosovo, sappiamo che è una bella squadra, ma noi cercheremo di dare il meglio di noi stessi. Di fare il possibile per quelle che sono le nostre capacità". Una Under 21 in crescita quella del ct Cecchetti. "Rispetto alla prima partita che abbiamo giocato in queste qualificazioni – racconta Della Balda – siamo migliorati veramente tanto e l’unica cosa che ci manca, magari, è quella di segnare un gol". Segnali di crescita che ha visto anche il vice presidente della Federcalcio sammarinese Simone Grana, al seguito della squadra in Kosovo. "Credo che già l’amichevole contro l’Albania di qualche giorno fa – dice – abbia dato degli degli spunti interessanti al mister in un contesto interessantissimo come lo stadio di Tirana".